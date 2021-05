Celjske košarkarice zmagale v Kranju in povedle z 2:0

Po gladki zmagi branilk naslova državnih prvakinj na prvi tekmi finala v Celju, je ekipa Triglava na drugi tekmi z določenimi prilagoditvami želela iztržiti bolj ugoden rezultat. A so bile Celjanke tudi v drugo bolj kvalitetne nasprotnice in si zagotovile še drugo zmago v finalni seriji.

V prvi četrtini so sicer bolje začele Kranjčanke in povedle z 10:6, vendar so Celjanke odgovorile z delnim rezultatom 15:0 in domači ekipi niso dovolile odprtih metov, s tem pa so si že v prvi četrtini nabrale prednost 15 točk. Druga četrtina je bila bolj izenačena, a so igralke iz Celja še vedno kontrolirale potek srečanja in še rahlo povišale prednost na okroglih 20 točk ob koncu prvega polčasa.

V tretji četrtini sta se ekipi izmenjavali pri izmenjavi izgubljenih žog, na začetku so Kranjčanke zmanjšale zaostanek na 16 točk, proti koncu četrtine pa so se Celjanke, ki so sicer v tretji četrtini izgubile največ žog, zbrale in prednost povišale na 25 točk ob zvoku sirene za konec tretje četrtine (35:60). V zadnjih desetih minutah so gostje, ki imajo daljšo klop in prednost v kakovosti, tekmo mirno pripeljale do konca in so tako le še eno zmago oddaljene do novega naslova državnih prvakinj.

Najboljši strelki pri Triglavu sta bili Rebeka Abramovič z 11 in Manca Vrečer z 10 točkami. Pri Celjankah se je napadalno najbolj izkazala Snežana Bogićević, ki je dosegla 18 točk, sledila ji je Lea Debeljak z 12.