Pogačar opozarja na gorsko past in izpostavlja: UAE ima še eno karto

Po veliki sobotni predstavi na Touru bo imel danes Tadej Pogačar novo težko delo. Rumeno majico in tekmece čaka 183,9 kilometra dolga gorska etapa s skoraj štiri tisoč višinskimi metri ter brutalnim zaključkom na Plateau de Solaison. Pogačar opozarja, da bo dan težko nadzorovati, pri UAE Team Emirates-XRG pa imajo zaradi Isaaca del Tora v rokavu še eno zanimivo karto. Dogajanje 15. etape na Dirki po Franciji bomo spremljali na Sportalu.

Po četrti etapni zmagi na letošnji Dirki po Franciji in povečanju prednosti pred Jonasom Vingegaardom na štiri minute in 30 sekund se bo moral Tadej Pogačar hitro preusmeriti proti novemu izzivu. Pred ponedeljkovim prostim dnevom kolesarja čaka nov zahteven gorski dan.

Petnajsta etapa bo kolesarje od Champagnola popeljala do Plateau de Solaison. Dolga bo 183,9 kilometra, organizatorji pa so našteli 3.950 višinskih metrov.

Pogačar se zaveda, da se lahko ob zahtevni trasi in utrujenosti po sobotni etapi razmerja hitro spremenijo. "Etapa bo zelo težka, hkrati pa jo bo nekoliko težje nadzorovati, vsaj za nas. Bomo videli, kako se bodo fantje počutili po sobotnem dnevu. Morda bomo poskusili z Isaacom, ki je na tem klancu že zmagal na Dofineji. Upamo na lep dan," je po sobotni zmagi za RTV Slovenija povedal slovenski šampion.

Štirje gorski cilji, zadnja dva brez milosti

Prvi kategorizirani vzpon bo na sporedu že po 36,8 kilometra. Côte des Rousses, gorski cilj tretje kategorije na nadmorski višini 1.097 metrov, je dolg 6,6 kilometra in ima 5,1-odstotno povprečno naklonino.

Ta klanec še ne bo povzorčil večje selekcije med favoriti za skupno zmago, lahko pa bo pomemben v boju za oblikovanje ubežne skupine.

Prava dirka se bo začela približno 50 kilometrov pred ciljem. Kolesarji se bodo povzpeli na Le Salève prek Col de la Croisette. Vzpon prve kategorije je dolg le 4,7 kilometra, vendar ima izjemnih 11,2 odstotka povprečnega naklona.

Foto: A. S. O.

Časa za počitek ne bo veliko. Že deset kilometrov pozneje bo sledil Côte du Mont, 2,1 kilometra dolg vzpon tretje kategorije z 8,3-odstotnim povprečjem.

Plateau de Solaison: 11,3 kilometra pri devetih odstotkih

Vzpon na Le Salève prek Col de la Croisette Foto: A. S. O. Po spustu in krajšem ravninskem delu bo sledila zadnja sodba dneva.

Zaključni vzpon ekstra kategorije na Plateau de Solaison bo dolg 11,3 kilometra, cesta pa se bo v povprečju dvigovala z okoli devetimi odstotki.

Najbolje kaže Tadeju Pogačarju, ki ima že 4:30 prednosti pred Jonasom Vingegaardom. Visma | Lease a Bike potrebuje bolj napadalno dirko, svojo računico pa bi lahko imeli tudi pri ekipi Red Bull – BORA – hansgrohe z dvema kapetanoma Remcom Evenepoelom in Florianom Lipowitzem, Decathlonu z zelo preudarnim 19-letnikom Paulom Seixasom, dve orožji pa imajo tudi pri Lidl-Treku v Juan Ayusu in Mattiasu Skjelmoseju.

Klanec, na katerem je del Toro že pokazal moč

Pogačar po sobotnem zmagoslavju pri napovedi nedeljskega dne Isaaca del Tora ni omenil po naključju. Mehičan je 14. junija na istem ciljnem vzponu dobil zadnjo etapo Dirke po Auvergne-Rhône-Alpes in si zagotovil tudi skupno zmago.

Napadel je že nekaj več kot devet kilometrov pred ciljem, tekmeci pa mu niso mogli slediti. Drugouvrščenega Ayusa je prehitel za minuto. Po zmagi je razkril tudi, da si je vzpon nekaj mesecev prej ogledal prav skupaj s Pogačarjem.

Zaključni vzpon današnjega dneva. Foto: A. S. O.

UAE ima zato več možnosti danes. Če se bo Mehičan dobro počutil, ga lahko pošljejo v napad in tekmece prisilijo k lovu, medtem ko Pogačar ostane v zavetrju. Če bi se Visma odzvala in narekovala visok tempo, bi lahko rumena majica čakala na zadnje kilometre ter znova napadla Vingegaarda.

Mehičan je dobro pripravljenost pokazal že v soboto, ko je za Pogačarjem osvojil drugo mesto, čeprav je imel pred tem nekaj težav pri vzponu.

Po treh zaporednih gorskih dneh bo kolesarje v ponedeljek čakal drugi prosti dan, dan pozneje pa bo že sledila nova izjemno težka preizkušnja – posamični kronometer, ki bo dal dodatne odgovore med favoriti, predvsem v luči, koliko imajo noge še moči za tovrstne podvige in predvsem za izjemno zahteven zadnji teden.