19-letni Seixas, ki je vse bližje stopničkam Toura, ve, kaj ga čaka: Vzpon ni daleč od hiše mojih starih staršev

Komaj 19-letni Paul Seixas na svojem prvem Touru iz dneva v dan upravičuje velika pričakovanja francoske javnosti. V 14. etapi je na Le Marksteinu prikazal svojo najboljšo predstavo do zdaj, v skupnem seštevku napredoval na četrto mesto in se stopničkam približal na vsega 15 sekund. Ob tem je postal še najmlajši kolesar v zgodovini Toura (19 let in 297 dni), ki je oblekel eno od prepoznavnih majic vodilnega v posamezni razvrstitvi. Kako sam doživlja svoj prvi Tour?

"Iskreno povedano, vse skupaj je neverjetno zahtevno. Tudi danes je bil izjemno težek dan, vendar se na Tour počasi privajam. Zelo je naporno, a prav to mi je všeč," je Paul Seixas po podelitvi povedal za France Télévisions. Na odru je prvič oblekel belo majico najboljšega mladega kolesarja, in to kot najmlajši v zgodovini Toura.

Na svoj prvenec na največji kolesarski dirki na svetu se je dolgo pripravljal, pri uspehu pa je izpostavil tudi zasluge ekipe Decathlon CMA CGM. "Za to sem veliko treniral. Celotna ekipa je trdo delala in danes opravila izjemno delo. V zadnjih dveh tednih so zelo dobro skrbeli zame, zato je pravi užitek obleči belo majico in ostati v boju za stopničke."

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Bela majica je lepa, a skupni seštevek pomembnejši

Seixas je belo majico prevzel Juanu Ayusu, vendar je poudaril, da ga bolj kot zmaga v razvrstitvi mladih zanima čim višja uvrstitev v skupnem seštevku.

"Rekel bi, da mi je položaj v skupnem seštevku pomembnejši. Kljub temu je lepo imeti majico. Vesel sem, da sem tukaj," je dejal Francoz, ki mu je odlična predstava v Vogezih vlila dodatno samozavest.

"Seveda mi to daje še več zaupanja za nadaljevanje. Tour je še dolg, najtežji del pa šele prihaja, zato ostajam pragmatičen. Že jutri nas čaka ogromno dela."

Cilj nedeljske etape na klancu, ki ga pozna kot lasten žep

Drugi teden Toura se bo končal z zahtevnim ciljnim vzponom ekstra kategorije na Plateau de Solaison, ki ima za Seixasa poseben pomen. Tam bi moral dirkati že na Dirki po Auvergne-Rona-Alpe, a je moral po padcu pred zadnjo etapo odstopiti. Z območjem ga povezujejo tudi družinske vezi.

"Vzpon ni daleč od hiše mojih starih staršev. Tam sem bil že večkrat in ga dobro poznam. Res je izjemno zahteven. Ne vem, ali obstaja še veliko težjih vzponov. Jutri nas čaka odlična etapa in upam, da bomo teden končali na visoki ravni."

Prvič tako globoko v tritedenski dirki

Seixas pred letošnjim Tourom še nikoli ni tekmoval več kot osem dni zapored. Zato so se pred dirko pojavljali razumljivi dvomi, kako se bo njegovo mlado telo odzvalo na tri tedne dirkanja in ali bo med najtežjimi etapami sposoben dovolj dobro okrevati.

Seixas je postal najmlajši kolesar, ki vodi v katerikoli razvrstitvi za majico na Dirki po Franciji. Foto: Reuters

Za zdaj odgovarja prepričljivo. "Najpomembneje je, da se dobro regeneriram. Z ekipo smo veliko delali prav na tem. Opravili smo tudi nekaj zelo zahtevnih priprav, zato vem, kakšni so takšni napori in kako moram po njih okrevati," je pojasnil.

Kljub skrbnim pripravam priznava, da največjo neznanko še vedno predstavlja prav dolžina Toura. "Najtežji del je neznanka. Jutri bo že 15. etapa, zato bomo videli, kako se bo telo odzvalo."

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