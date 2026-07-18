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Avtor:
A. T. K.

Sobota,
18. 7. 2026,
19.30

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Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Tour de France Tour de France Dirka po Franciji Tadej Pogačar Tadej Pogačar

Sobota, 18. 7. 2026, 19.30

1 minuta

Po 14. etapi še povečal zaostanek za rumeno majico

Vingegaard po novi Pogačarjevi zaušnici vztraja: Moje noge so izjemno dobre

Avtor:
A. T. K.

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Jonas Vingegaard | Danski zvezdnik Jonas Vingegaard je tudi po 14. etapi zadovoljen s svojo in predstavo ekipe Visma. | Foto Reuters

Danski zvezdnik Jonas Vingegaard je tudi po 14. etapi zadovoljen s svojo in predstavo ekipe Visma.

Foto: Reuters

Danski kolesar Jonas Vingegaard je v 14. etapi Dirke po Franciji znova izgubil čas proti Tadeju Pogačarju, ki je slavil že četrto etapno zmago na letošnjem Touru. Njegov zaostanek v skupnem seštevku se je povečal na štiri minute in 30 sekund, kljub temu pa Danec iz ekipe Visma | Lease a Bike po etapi ni bil nezadovoljen. Ravno nasprotno.

"Dobil sem odgovor, da so moje noge izjemno dobre. Mislim, da sem vozil res dobro. Zadovoljen sem s svojo predstavo in tudi z nastopom celotne ekipe," je Jonas Vingegaard po etapi povedal za danski TV2 Sport. Pojasnil je tudi, zakaj se je Visma odločila za dolgotrajno stopnjevanje ritma namesto kratkega in eksplozivnega napada.

"Po Giru nisem najbolj eksploziven"

"Po Giru vemo, da morda nisem najbolj eksplozivna različica samega sebe. Če želim komu pobegniti, moram to verjetno storiti z dolgim in zahtevnim tempom. Zato smo najprej poskušali narekovati močan ritem s Seppom Kussom, nato sem prevzel še jaz. Vzpon pa je bil nekoliko nenavaden, precej poseben," je dodal Danec.

Tudi Kuss se je strinjal, da je ekipa iz etape iztisnila največ, kar je lahko. "Vedeli smo, da bo Pogačar verjetno napadel blizu vrha. Poskušali smo voziti dovolj hitro, da njegov napad ne bi bil tako eksploziven. Ne vem natančno, kako se je na koncu vse razpletlo, a mislim, da smo prikazali dobro predstavo."

Jonas Vingegaard | Foto: Reuters Foto: Reuters

Američan je bil prepričan, da Visma ni mogla storiti več. "Vozili smo odlično. Več preprosto nismo mogli narediti. Prav tako ni bilo realno, da bi imeli v begu koga, ki bi nas lahko počakal na zadnjih petih ravninskih kilometrih. Na tako strmem zaključnem vzponu na koncu odločajo noge. Mi pa smo naredili vse, kar je bilo v naši moči," je dejal Kuss.

Pogačar za 25. zmago na Touru še povečal prednost

Pogačar je na koncu slavil svojo 25. etapno zmago na Touru in prednost pred Vingegaardom v skupnem seštevku povečal na štiri minute in 30 sekund.

Danca sta v ciljnem sprintu za šest sekund prehitela mlada tekmeca Isaac Del Toro in Paul Seixas, ki je prevzel vodstvo v razvrstitvi mladih kolesarjev. Vingegaard je etapo končal 44 sekund za Pogačarjem, z upoštevanjem bonifikacij pa je proti svojemu največjemu tekmecu izgubil 54 sekund.

Drugi teden Toura se bo končal z novo zahtevno gorsko etapo in ciljnim vzponom na Plateau de Solaison.

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