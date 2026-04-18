Avtor:
STA

Sobota,
18. 4. 2026,
22.03

Val Gardena Alpska liga

Alpska liga 2025/26

Val Gardena zmagovalka alpske lige

Foto Matias Demšar

Foto: Matias Demšar

Hokejisti Val Gardene so prvaki regionalne alpske lige v sezoni 2025/26. V današnji četrti finalni tekmi so s 4:3 premagali Merano ter s skupnim izidom v zmagah 4:0 osvojili prvi naslov v zgodovini kluba.

Val Gardena je v končnici alpske lige poskrbela za pravljično zgodbo o uspehu. Ekipa je v rednem delu končala šele na 11. mestu, le tri točke pred edinim slovenskim udeležencem Jesenicami. A je nato v drugem delu tekmovanja in v končnici uprizorila odlično serijo ter na koncu v velikem finalu z "metlo" odpravila še Merano, ki je bil sicer v podobnem položaju, saj je redni del končal šele na desetem mestu.

Na poti do pokala je Val Gardena zmagala v kvalifikacijski skupini B, potem pa v četrtfinalu s 4:3 v zmagah odpravila mlado salzburško ekipo, zmagovalko rednega dela lige, v polfinalu pa s 4:2 v zmagah še Zell am see, ki je dobil drugi del tekmovanja, skupino master.

Merano je bil najboljši v kvalifikacijski skupini A, v četrtfinalu je odpravil Asiago s 4:2 v zmagah, v polfinalu pa Sisak s 4:3 v zmagah.

V velikem finalu je pred današnjo zmago, drugo pred domačimi navijači, Val Gardena na prvih treh tekmah slavila s 5:1, 6:3 in 6:2.

Italijanska ekipa je kot prvak regionalnega tekmovanja nasledila Zell am See, ki je zmagal v prejšnji sezoni. Pred tem so si naslove prvakov priigrali še Ritten (2016/17 in 2023/24), Asiago (2017/18 in 2021/22) ter SŽ Olimpija (2028/19 in 2020/21).

Jeseničani, ki so v prejšnji sezoni igrali v finalu, so v sezoni 2025/26 končali že po kvalifikacijskem delu, saj si s četrtim mestom v skupini B niso priigrali nastopa v končnici.

