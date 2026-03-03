Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
3. 3. 2026,
22.50

Osveženo pred

39 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Frölunda hokejska liga prvakov

Torek, 3. 3. 2026, 22.50

39 minut

Finale

Frölunda petič osvojila hokejsko ligo prvakov

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Frölunda | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Hokejisti Frölunde iz Göteborga so petič slavili v ligi prvakov. Branilci naslova so v svoji dvorani v finalu po podaljšku premagali še eno švedsko zasedbo, Luleo, s 3:2.

Finec Jere Innala je bil strelec odločilnega zadetka v peti minuti podaljška. Sicer je domače v vodstvo popeljal Nicklas Lasu s protinapadom v 32. minuti, Eetu Koivistoinen pa je v 42. minuti izenačil. Prvo igro z igralcem več je Jacob Peterson izkoristil za novo vodstvo domače zasedbe v 48. minuti, 16 sekund pred koncem tretje tretjine pa je Lulea izenačila z zadetkom Otta Leskinena.

Med štirimi najboljšimi v ligi prvakov so bili trije švedski klubi, ob omenjenih še Brynas, četrti polfinalist pa je bil švicarski Zug.

Frölunda hokejska liga prvakov
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.