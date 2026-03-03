Frölunda petič osvojila hokejsko ligo prvakov

Hokejisti Frölunde iz Göteborga so petič slavili v ligi prvakov. Branilci naslova so v svoji dvorani v finalu po podaljšku premagali še eno švedsko zasedbo, Luleo, s 3:2.

Finec Jere Innala je bil strelec odločilnega zadetka v peti minuti podaljška. Sicer je domače v vodstvo popeljal Nicklas Lasu s protinapadom v 32. minuti, Eetu Koivistoinen pa je v 42. minuti izenačil. Prvo igro z igralcem več je Jacob Peterson izkoristil za novo vodstvo domače zasedbe v 48. minuti, 16 sekund pred koncem tretje tretjine pa je Lulea izenačila z zadetkom Otta Leskinena.

Med štirimi najboljšimi v ligi prvakov so bili trije švedski klubi, ob omenjenih še Brynas, četrti polfinalist pa je bil švicarski Zug.