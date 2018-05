Slovenke klonile brez dobljenega niza

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska namiznoteniška reprezentanca je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo zabeležila še drugi poraz. Potem ko jo je februarja s 3:0 premagala Poljska, je tokrat morala z enakim izidom priznati premoč še Ukrajini, peta reprezentanca sveta tekmicam ni dovolila osvojiti niti niza.

Slovenke so igrale brez Ane Tofant, na klopi pa jih ni vodila Vesna Ojsteršek, obe še okrevata po sobotni prometni nesreči v Italiji. V postavi so bile Alex Galič, Aleksandra Vovk in Katarina Stražar.