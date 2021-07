Gajšek drugi v kvalifikacijah SP za mladince in U23 v Tacnu

Kajakaš Urban Gajšek je v konkurenci mladincev dosegel drugi rezultat kvalifikacij svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Tacnu in dosegel najboljši slovenski rezultat današnjega dne. Član kajakaškega kluba Soške elektrarne je zaostal le za francoskim tekmecem Titouanom Castryckom, in sicer za 1,27 sekunde.

S prvima nastopoma sta uspešno v polfinale napredovala tudi Jan Ločnikar, ki je bil enajsti, in Jakob Šavli kot 27. V tej kategoriji smo bili priča zgodovinskemu dogodku, saj je sploh prvič na slalomski tekmi najvišjega nivoja nastopil predstavnik Jamajke. V zgodovino se je zapisal v Britaniji živeči Solomon Maragh.

Dopoldne so se na Savo podale tudi kajakašice v mladinski konkurenci. Na prvem mestu je kvalifikacije končala Slovakinja Ivana Chlebova. Hitrejša od nje je sicer bila Francozinja Emma Vuitton, a je naredila dotik, tako da je bila na koncu druga, tretji čas kvalifikacij pa je imela Slovakinja Zuzana Pankova. Slovenski predstavnici Helena Domajnko in Sara Belingar sta napredovali po prvem nastopu, in sicer z 12. oziroma 19. rezultatom, Ula Skok pa je morala na progo še enkrat. Na domačih brzicah je bila v drugi vožnji druga in se tudi ona uvrstila v polfinale.

Eva Alina Hočevar je bila osma. Foto: Nina Jelenc

Eva Alina Hočevar osma

Popoldne so v akcijo stopile še kanuistke. Eva Alina Hočevar je v konkurenci do 23 let zasedla osmo mesto, Lea Novak pa je bila 14. Med mlajšimi članicami je veslala tudi Sara Globokar, ki je sicer še mladinka, a je dobila priložnost nastopiti na domačem SP. Za polfinale se ji ni izšlo. V drugi vožnji je bila enajsta in tako za eno mesto ostala brez naslednje faze tekmovanja. Najhitrejša kanuistka med mlajšimi članicami je bila Slovakinja Simona Glejtekova, druga je bila Čehinja Gabriela Satkova, tretja pa Slovakinja Emanuela Luknarova.

V mladinski konkurenci kanuistk so bile uspešne vse tri slovenske predstavnice. Naja Pinterič je napredovala po prvem nastopu, z enajstim časom kvalifikacij, Asja Jug pa kot 20. V drugo je šla na progo še enkrat Ema Lampič, najmlajša članica slovenske ekipe, in se s četrtim časom uvrstila v naslednjo fazo tekmovanja.

V petek bodo na vrsti prve posamične polfinalne in finalne tekme. Za naslove svetovnih prvakov se bodo potegovale kajakašice in kajakaši do 23 let ter mladinci in mladinke v kanuju.