Odpovedali motociklistično VN Indije

Lanska, premierno dirko na progi Buddh International v Noidi so izpeljali septembra v vročem in vlažnem vremenu in so jo skrajšali za tri kroge po zahtevah dirkačev razreda motoGP. Po novem naj bi jo leta 2025 izpeljali marca, ko naj bi bile razmere primernejše.

Velika nagrada Indije je tretja odpovedana preizkušnja v tej sezoni. VN Kazahstana je odpadla zaradi slabega vremena in poplav, VN Argentine pa zaradi gospodarske krize.