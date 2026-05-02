Predsednik Svetovne atletike Sebastian Coe se je odzval na nov svetovni rekord, ki ga je 26. aprila na londonskem maratonu postavil Kenijec Sabastian Sawe. Dejal je, da organizacija, ki ji predseduje, ne bo zavirala inovacij, ki bi atletom pomagale do boljših rezultatov.

Sebastian Coe je izjavo podal v luči dejstva, da sta Sabastian Sawe in tudi drugouvrščeni Etiopijec Yomif Kejelcha nosila posebne tekaške čevlje Adidas Adizero Adios Pro Evo 3. "Dvomim, da je bilo za katerokoli družbo, civilizacijo ali ekonomijo koristno zaviranje inovacij. Vloga svetovne atletike je tukaj zelo jasna, saj želimo takšne stvari omogočati, čeprav smo tudi regulatorni organ," je povedal Coe.

Nov svetovni rekorder Sawe, ki je postavil čas 1:59:30, se je posebej zahvalil Adidasu za omenjene čevlje, ki so po njegovem mnenju eni izmed najboljših, ki jih je kdajkoli nosil. Kenijski atlet je pri tem izpostavil njihovo lahkost in stabilnost. O tem priča tudi dejstvo, da tehtajo manj kot 100 gramov, kar lahko izboljša učinkovitost teka za 1,6 odstotka. Vsak atlet, ki bi jih želel preizkusiti, bi moral zanje odšteti 426 evrov.

Toda Coe meni, da čevlji pri doseganju takšnih rezultatov ne igrajo odločilne vloge. "Čevlji so zelo pomembni, a nikakor ne odločilni. Pomembni sta miselnost in fizična pripravljenost tekmovalca. Ključno vlogo imajo pri tem trenažni proces in programi, ki jih izvajajo nacionalne atletske zveze z namenom podpore atletom. Vse našteto pripomore k izboljšanju rezultatov."

Sawe je sicer pred maratonom veliko treningov opravil na višji nadmorski višini, na kateri je pretekel okrog 200 kilometrov na teden. V svoje telo je med tekom vnesel 115 gramov ogljikovih hidratov in za zajtrk pojedel zgolj dva kosa kruha s čajem in medom.

Navkljub vsemu pa je izboljšana tehnologija obutve v zadnjih letih vendarle prisilila svetovno atletiko, da je sprejela nekatere omejitve. Mednje spadajo debelina podplata, zasnova ogljikovih plošč, ki omogočajo, da je telo nagnjeno naprej in komercialna široka dostopnost, katere namen je preprečevanje tehnološke prednosti.

Po Coevem mnenju ima boljša obutev številne prednosti, saj tekmovalcem preprečuje poškodbe in jim omogoča daljšo kariero. Nekdanji atlet je ob tem poudaril, da glede razvoja Svetovna atletika tesno sodeluje s športniki, trenerji in podjetji, saj ne želi, da bi v določen produkt vložili na stotine milijonov evrov in nato ugotovili, da je stvar nezakonita.

Kljub temu pa se porajajo kritike, da bi lahko tehnologija izpodrinila osnove teka, zato bi lahko bili dosežki v prihodnje bolj odvisni od tehnoloških zmožnosti kot pa od človeške vzdržljivosti. "Mislim, da imamo tehnične ekipe, ki se dobro zavedajo, kje je ravnovesje. Prepričan sem, da smo trenutno na pravi strani," je sklenil Coe.