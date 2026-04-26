Atletika je dočakala trenutek, o katerem se je govorilo dolga leta. Na londonskem maratonu je Kenijec Sabastian Sawe postal prvi človek, ki je maraton v tekmovalnih razmerah pretekel pod dvema urama.

Tridesetletni Kenijec je ciljno črto prečkal v času 1:59:30 in za več kot minuto popravil prejšnji svetovni rekord, ki ga je leta 2023 postavil Kelvin Kiptum (2:00:35). Čeprav je Eliud Kipchoge že leta 2019 tekel pod dvema urama, njegov dosežek zaradi posebnih pogojev ni bil priznan kot uradni rekord.

Sawe je sicer že pred tekmo samozavestno napovedoval napad na rekord. “To je samo vprašanje časa,” je dejal pred startom, zdaj pa mu je dejansko to tudi uspelo.

Bil je samozavesten že pred štartom. Foto: Reuters

Ni bil edini na maratonu, ki je tekel pod dvema urama

Sawe je že na polovici razdalje tekel v času svetovnega rekorda, v drugem delu pa celo še nekaj dodal. Odločilen del je bil slabih deset kilometrov pred ciljem, ko je ostal brez tekmecev. Sledil mu je lahko le Yomif Kejelcha, ki je prav tako tekel pod dvema urama (1:59:41). Tretje mesto je s časom 2:00:28 osvojil Jacob Kiplimo.

V ženski konkurenci je zmagala Etiopijka Tigst Assefa, ki je s časom 2:15:41 izboljšala svoj rekord.

Preberite še: