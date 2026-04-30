Novega maratonskega rekorderja doma pričakali neverjetni prizori

Za Sabastiana Saweja, ki je na londonskem maratonu v nedeljo postavil nov svetovni rekord, so v Keniji priredili veličasten sprejem. Sawe je razdaljo dobrih 42 km kot prvi pretekel v manj kot dveh urah.

Kenijski atlet Sabastian Sawe je na maratonski preizkušnji postavil čas 1:59:30. Saweja je v predsedniški palači v prestolnici Nairobi sprejel tudi predsednik države William Ruto in njegov dosežek označil za nov mejnik človeške vzdržljivosti.

Po Rutowem mnenju je rezultat Kenijca mogoče primerjati s tekom Rogerja Bannisterja, ki mu je leta 1954 uspelo preteči eno miljo (1609 metrov) v manj kot štirih minutah ali celo s pristankom ameriških astronavtov na luni leta 1969.

World Record breaker Sabastian Sawe was escorted to State House, Nairobi, in a Mercedes Benz S-Class with custom number plates

"Naslednje generacije se bodo 26. aprila 2026 spominjale kot datuma, ko je človek prebil fizično in psihološko mejo, ki se je dolgo zdela nepremagljiva. Ime Sabastiana Sawa bo za vedno ostalo neločljivo povezano s tem dogodkom," je zbranim povedal Ruto.

Sawe je za zmago v Londonu tesno premagal Etiopijca Yomifa Kejelcho in tako dobil "atletski derbi" med državama, ki slovita po izjemnih tekačih na dolge proge. Atleta so njegovi rojaki oblegali že ob prihodu na letališče.

"Danes je lep dan. Vesel sem, da ste se mi pridružili pri proslavljanju. Zelo sem hvaležen," je povedal Sawe in dodal, da tega ni storil zgolj zase, temveč za vse svoje rojake.

World marathon record holder Sabastian Sawe received a special honour at State House, Nairobi, where President William Ruto hosted him in recognition of his historic London Marathon performance.

Kenija je velesila, ko gre za tekmovalce v tekih na dolge proge, katerih status se lahko primerja z nogometnimi zvezdniki. A pritisk po preboju v atletsko elito s sabo prinaša tudi nevarnost poseganja po nedovoljenih poživilih.

O tem priča tudi dejstvo, da sta bila dva pretekla zmagovalca londonskega maratona, in sicer Wilson Kipsang in Daniel Wanjiru, že suspendirana zaradi dopinga.

Na tem področju želi Sawe svojo športno verodostojnost dokazati s samoplačniškimi testiranji na prepovedane snovi, za katere je plačal dobrih 42.000 evrov in potekajo 25-krat na leto.