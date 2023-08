Trenutne cene naftnih derivatov bodo v veljavi do srede

Vlada je sprejela, da bodo trenutne cene bencina, dizla in kurilnega olja v veljavi do vključno srede.

Vlada je včeraj sprejela novelo Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, s katerim je med drugim tudi odločila, da bo 14. avgust dela prost dan oziroma dan solidarnosti. To pomeni, da bodo trenutno veljavne cene bencina, dizla in kurilnega olja na bencinskih servisih izven avtocestnega križa in hitrih cest ostale v veljavi do vključno srede 16. avgusta, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

V skladu z Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov bodo namreč spremenjene cene določenih naftnih derivatov začele veljati šele v četrtek in ne v torek, kot je običajno.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste pa določa Uredba o kategorizaciji državnih cest.