Sodišče odločilo, da je družba zakoncev Južna vredna 12-krat več kot ob iztisnitvi malih delničarjev

Okrožno sodišče v Ljubljani je odločilo, da je družba certifikatskega imperija zakoncev Daria in Vesne Južna vredna 48,92 milijona evrov in ne zgolj 4,26 milijona evrov, kolikor sta malim delničarjem namenila ob iztisnitvi leta 2017. Sklep sodišča še ni pravnomočen, če pa bo odločitev obstala, bodo iztisnjeni delničarji upravičeni še do dodatnih 1,6 milijona evrov, so prepričani v VZMD.

Vseslovensko združenje malih deležnikov (VZMD) je prejelo sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, da 957 razlaščenim malim delničarjem nekdanje pooblaščene investicijske družbe (PID), ki jih je leta 2017 iztisnil poslovni imperij zakoncev Daria in Vesne Južna, pripada doplačilo 22,97 evra za vsako delnico družbe. S tem je sodišče sledilo mnenju sodne izvedenke Brigite Aljaž, ki je po naročilu sodišča pripravila obsežen izvedenski izvid in mnenje, ter kot pravično vrednost za eno delnico družbe Vizija holding ena ocenila na 24,97 evra oziroma več kot 12-kratnik prvotne odpravnine (dva evra).

Sklep sodišča še ni pravnomočen, če pa bo − so prepričani v VZMD − odločitev obstala, bodo razlaščeni in opeharjeni delničarji (poleg že prejetih 140 tisoč evrov) skupno upravičeni še do dodatnih 1,6 milijona evrov.

V VZMD odločitev sodišča pozdravljajo in upajo, da bo dolgoletna kalvarija nekdanjih certifikatskih vlagateljev v družbi Vizija holding ena in Vizija holding naposled uspešno zaključena.

V VZMD še spomnijo, da je večinski delničar obeh družb, kamor sodijo povezane družbe Perspektiva FT, Lisca, CGP, Strešnik, Tiskarna Novo mesto in Hidrotehnik, na skupščinah družb Vizija holding in Vizija holding ena konec leta 2017 sam sebi sprejel sklepa o iztisnitvi malih delničarjev. V obeh primerih je delničarjem namenil le dva evra za posamezno delnico. Kmalu za tem je bil sprožen postopek sodne preveritve primernosti denarne odpravnine, pri čemer se je pod okriljem VZMD združilo več kot 300 od skupno 970 iztisnjenih oziroma razlaščenih nekdanjih delničarjev, pri vsaki od nekdanjih pooblaščenih investicijskih družb. Ves čas postopka je glavni delničar uporabljal vse mogoče manevre zavlačevanja in izmikanja, kljub temu pa je poravnalni odbor, ki ga je imenovalo sodišče, že leta 2020 ugotovil, da bi morala poštena denarna odpravnina znašati celo 36,05 evra za posamezno delnico Vizija holding ena in 37,60 evra za posamezno delnico Vizija holding. Zaradi vseh mogočih pripomb glavnega delničarja je sodišče za tem imenovalo še sodno izvedenko, katere mnenje je zdaj upoštevano pri razsodbi, še sklenejo v VZMD.