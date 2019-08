Koprsko pristanišče med 100 najbolj povezanimi kontejnerskimi pristanišči na svetu

Koprsko pristanišče se je na lestvici 900 najbolje povezanih kontejnerskih pristanišč, ki jo sestavlja Konferenca ZN za trgovino in razvoj (Unctad), letos uvrstilo na 80. mesto in zasedlo najvišji položaj med jadranskimi pristanišči. Na prvem mestu je sicer kitajski Šanghaj, najvišje uvrščeno evropsko pristanišče je belgijski Antwerpen.

O uvrstitvi koprskega pristanišča na lestvici, ki jo Unctad od 2006 sestavlja vsako leto, so javnost obvestili v Luki Koper. Spomnili so, da je osnova za razvrstitev na lestvici indeks LSCI - Liner Shipping Conectivity Index, ki temelji predvsem na številu in pogostosti povezav z drugimi pristanišči ter velikosti ladij, ki v njih plujejo.

Število in pogostost ladijskih servisov ima po pojasnilih Luke Koper pomembno vlogo pri ocenjevanju vplivnega območja nekega pristanišča. "Več ko je destinacij in večja ko je frekventnost povezav, več izbire imajo naročniki prevoza pri načrtovanju najbolj optimalne logistične rešitve," so pojasnili.

Najvišje v Evropi je uvrščen Antwerpen

Med 900 ocenjenimi pristanišči je na vrhu lestvice letos pristal kitajski Šanghaj, sledijo mu Singapur, korejski Busan, kitajski Ningbo, Hongkong, na šestem mestu pa je najvišje uvrščeno evropsko pristanišče, belgijski Antwerpen. Na sedmem mestu mu sledi nizozemski Rotterdam, prvo deseterico pa zaključujejo kitajski Qingdao, malezijski Port Klang in tajvanski Kaohsiung.

Med prvo dvajseterico sicer prevladujejo azijska pristanišča, od evropskih pa je v njej le še nemški Hamburg na 13. mestu.

Foto: STA

Koper se je uvrstil na 80. mesto in je že od začetka objavljanja lestvice najvišje uvrščena kontejnerska luka v Jadranu. Trst se je uvrstil na 84. mesto, Reka na 86. mesto, Benetke pa na 189. mesto.

V Luki Koper so navedli, da je jadranska transportna pot v zadnjem desetletju močno povečala svoj pomen. Leta 2009 so štiri severnojadranska pristanišča skupaj pretovorila 1,12 milijona kontejnerskih enot (TEU), lani pa že 2,47 milijona TEU.

Svetovni logisti in ladjarji so namreč v tem času po pojasnilih upravljalca koprskega pristanišča prepoznali prednosti jadranskih pristanišč za servisiranje trgov srednje Evrope, zato se je določen del tovora preusmeril iz pristanišč v severnem delu Evrope. Po drugi strani pa so se v tem času gospodarsko razvijale srednjeevropske države, ki so naravno zaledje severnega Jadrana.

V Kopru imajo 40-odstotni delež v severnem Jadranu

Kot kaže lestvica Unctada, je Koper po povezljivosti s pristanišči severnega Jadrana precej izenačen, saj so ta večinoma vključena v iste ladijske linije. Razlikujejo se po pretovoru, torej po številu kontejnerskih enot, ki jih posamezna ladja pretovori, so zapisali v Luki Koper.

V Kopru imajo zdaj 40-odstotni delež pri kontejnerskem prometu v severnem Jadranu in so največji terminal v tej regiji, letos pa načrtujejo doseči rekordni pretovor enega milijona TEU.