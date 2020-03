Oglasno sporočilo

Vas zanima, katere delnice so v letu 2020 znižane za več kot 50 odstotkov? Katere je vredno kupiti in kako? Vse odgovore dobite v tem članku.

Covid-19: kako kupiti delnice, znižane za 50 odstotkov in več?

Strah pred novim virusom je hudo prizadel številna podjetja.

Delnice največjih podjetij (Amazon, Apple, Tesla, Google …) so zaradi potrošniškega krča in strahu, ki ga je povzročil koronavirus, znižane do 30 odstotkov.

Zanimajo me predvsem tiste, ki so znižane za več kot 50 odstotkov.

Če ste, tako kot jaz, tudi vi že deset let čakali na pravo priložnost za nakup delnic, te ne gre zamuditi.

Nekaj podjetij, katerih delnice so znižane za več kot 50 odstotkov:

1. Royal Caribbean Cruises (-70,23 %)

17. januarja 2020 je delnica tega podjetja že dosegla vrednost 135,05 ameriškega dolarja, 10. 3. 2020 pa ste delnico tega podjetja lahko kupili že za 40,20 ameriškega dolarja. Čeprav je bila proti koncu trgovanja močnejša korekcija, je nakup delnice še vedno lahko odlična priložnost. Ker gre za enega izmed največjih ponudnikov križarjenj na svetu, lahko ob nakupu pričakujemo, da bo delnica še padala, dokler se kriza z virusom ne umiri.

Na sliki zgoraj je razvidno, da so kupci delnic RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.) uživali tudi v visokih dividendah (6,07 %). Če kupimo delnice po ceni 50 dolerjev, bo v primeru, da donosnost dividend ostane enaka in cena delnice naraste na 100 dolarjev, donosnost teh dividend več kot 12 odstotkov, kar pa je že zelo lep letni donos.

Kako kupiti delnice podjetja Royal Carribean Cruises? Delnice podjetja Royal Carribean Cruises lahko zelo preprosto, hitro in kar od doma kupite na eToru. Nekaj razlogov, zakaj za trgovanje z delnicami izbrati eToro: pri nakupu delnic NI provizije (več o tem si preberite na https://www.etoro.com/trading/freestocks/),

preprosta platforma,

trgovanje lahko začnete že z 200 evri,

za napredne uporabnike: možnost uporabe vzvoda in trgovanje s CFD-ji na delnice in druge produkte. Za preprosto registracijo in nakup delnic na eToro.com kliknite tukaj. Pri trgovanju ne pozabite: - vsako trgovanje je tvegano, pretekli donosi niso jamstvo za prihodnje donose;

- tvegajte LE kapital, ki ga v primeru izgube ne bi pogrešali;

- 62 odstotkov računov vlagateljev na drobno izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. Razmislite, ali si lahko privoščite tveganje, da izgubite vložen denar.

Druge trenutno vroče delnice:

2. American Airlines Group – AAL (–51 %)

1. februarja je AAL dosegla ceno 30,47 dolarja na delnico, 10. marca je trgovalni dan končala pri točno 17 dolarjih na delnico, dan pred tem pa se je spustila celo pod 15 dolarjev na delnico.

3. Carnival Corp – CCE (–58 %)

Še en ponudnik križarjenj, ki ga je preplah zaradi virusa močno prizadel. Velik del njihove ponudbe predstavljajo tudi križarjenja po Italiji, zato so še toliko bolj na udaru. Ena izmed njihovih blagovnih znamk je tudi Costa, ki je najbolj poznana po nesreči ladje Costa Concordia 1. 1. 2012.

Dividendna donosnost delnice CCE je bila celo 8,33 odstotka. Vsi, ki imajo v lasti več kot 100 delnic tega podjetja, lahko dobijo do 250 dolarjev dobroimetja, če za križarjenje izberejo to podjetje.

4. Booking.com – BKNG (–26 %)

Cena delnice podjetja Booking Holding, lastnika dobro poznanega turističnega portala Booking.com, je bila 10. januarja 2.086,90 dolarja, 9. marca pa ste jo lahko kupili že za 1.527,80 evra.

Čeprav je ta delnica znižana za manj kot 50 odstotkov, je zanimiva za vse, ki ste bolj naklonjeni tehnološko naprednim podjetjem. Če ste že razmišljali o nakupu delnic kakšnega tehnološko zelo naprednega podjetja, a so bile cene v zadnjih letih previsoke, je to priložnost, da kupite delnice po tako nizki ceni, kot je ni bilo že od januarja 2017.

V vse zgoraj naštete delnice lahko vložite prek eToro.com – hitro, preprosto in BREZ provizije.

