Dobrodošli v družini Baby Center

Baby Center in Pikapolonica sta postala ena družina. A prijazno povabilo "dobrodošli v družini", s katero nas nagovori slogan nove oglaševalske akcije, izraža predvsem novo identiteto Baby Centra. To v celoti navdihujejo družine – majhne in velike, osnovne in tiste v najširšem pomenu besede. Zanje želi biti Baby Center tudi v prihodnje prva izbira: zanesljiva in varna, prijetna in udobna, sproščena in igriva.

Družina je navdih in motivacija

Baby Center je del odraščanja generacij otrok že 30 let, zato dobro vedo, da je starševstvo najlepša, a tudi najzahtevnejša naloga v življenju. Tako kot otroci tudi starši potrebujejo zanesljivo oporo, ki jim jo lahko ponudi tudi družina v najširšem smislu, saj kot pravi afriški pregovor "potrebuješ celo vas, da vzgojiš otroka".

V Baby Centru se zavedajo, da je tudi njihova vez z družinami že davno prerastla okvire trgovine. Z veliko mero odgovornosti, izkušenj in strokovnosti se posvečajo tako celoviti ponudbi na enem mestu kot tudi prijaznemu svetovanju in skrbni podpori vse od časa nosečnosti pa do obdobja, ko otroci prestopijo prag zgodnjih najstniških let.

Nove linije v družini Baby Center

BC baby, BC play in BC style so nove produktne linije, ki so jih v Baby Centru uvedli, da bi čim bolj poenostavili izbiro in kupcem na pregleden način približati zelo široko in pestro ponudbo.

BC baby za brezskrbno nežnost

Linija ponuja bogato izbiro opreme, pohištva in pripomočkov za dojenčke in malčke do 2 leta starosti. Izdelki vrhunske kakovosti ponujajo tako varnost kot nežnost.

Linija BC play za bujno domišljijo

Linija obsega celotno paleto igrač za dojenčke in otroke vse do 10 leta starosti. Z igračami preverjene kakovosti otroci v vseh fazah odraščanja varno razvijajo ustvarjalnost in kreativnost.

Linija BC style za praktično udobje

Linija združuje oblačila in obutev za dojenčke in otroke vse do 10 leta starosti. Vzdržljivost in kakovost materialov sta pri otroški garderobi nepogrešljiva, vedno pa poskrbijo tudi za udoben modni slog. Posameznim linijam so v Baby Centru nadeli simpatično grafično podobo, zato jih boste enostavno prepoznali.

Družina, na katero se lahko zaneseš

Baby Center ostaja prva izbira v otroškem svetu. Zaupanja vredne vezi želijo s kupci, poslovnimi partnerji in zaposlenimi tkati tudi v prihodnje, tako kot se tkejo vezi v družinah, ki ponujajo varno zavetje, v katerih cenijo sodelovanje in nudijo oporo, kjer je doma ljubezen in se vedno ponuja topel objem.

V koraku z najnovejšimi trendi, poglobljenim razumevanjem otroškega sveta in starševstva je izbira kakovostnih izdelkov v Baby Centru vedno na voljo, prav tako kot strokovna in prijazna podpora za zadovoljno nosečnost, varno in igrivo otroštvo ter veselja polno starševstvo.