Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
20. 5. 2026,
11.27

Osveženo pred

6 minut

vojska Evropa Pentagon ZDA

ZDA zmanjšale prisotnost svoje vojske v Evropi

V Evropi je po zadnjih podatkih skupno razporejenih približno 80.000 pripadnikov ameriške vojske, od tega več kot 35.000 v Nemčiji, skoraj 13.000 v Italiji in okrog 10.000 na Poljskem.

Foto: Guliverimage

Ameriško obrambno ministrstvo je v torek sporočilo, da bo število brigad v Evropi znižalo s štirih na tri, kar pomeni od 4.400 do 4.700 vojakov manj. ZDA s tem prisotnost svoje vojske v Evropi zmanjšujejo na raven iz leta 2021. Hkrati zatrjujejo, da je bila načrtovana napotitev 4.000 ameriških vojakov na Poljsko le preložena, ne odpovedana.

Pentagon je sporočil, da je načrtovano zmanjšanje števila ameriških vojakov v Evropi povzročilo "začasno zamudo" pri napotitvi na Poljsko, potem ko so ameriški mediji pred dnevi poročali, da je Washington preklical napotitev 4.000 vojakov v to državo. Tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell je v objavi na omrežju X dodal, da je Poljska "vzorna zaveznica", druge članice Nata pa "bi ji morale slediti".

Podpredsednik ZDA JD Vance je v torek prav tako dejal, da je bila načrtovana napotitev 4.000 vojakov na Poljsko le odložena, ne pa odpovedana. "Ministrstvo bo končno razporeditev teh in drugih ameriških sil v Evropi določilo na podlagi nadaljnje analize strateških in operativnih potreb ZDA ter zmožnosti naših zaveznikov, da prispevajo sile za obrambo Evrope," je navedeno v izjavi Pentagona, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vztrajajo, da mora Evropa več vlagati v lastno obrambo

Washington tako uresničuje napovedi o zmanjšanju prisotnosti oboroženih sil ZDA v Evropi, potem ko je obrambni minister Pete Hegseth v začetku maja ukazal umik približno 5.000 vojakov iz Nemčije v naslednjih šestih do 12 mesecih, ter še naprej vztraja, da mora Evropa več vlagati v lastno obrambo.

"Ne govorimo o umiku vseh ameriških vojakov iz Evrope. Govorimo o prerazporeditvi nekaterih virov na način, ki bo kar najbolj povečal našo varnost. (...) To hkrati spodbuja Evropo, da prevzame več odgovornosti," je v torek dejal Vance.

V Evropi je po zadnjih podatkih skupno razporejenih približno 80.000 pripadnikov ameriške vojske, od tega več kot 35.000 v Nemčiji, skoraj 13.000 v Italiji in okrog 10.000 na Poljskem. Njihovo število se sicer spreminja glede na izvajanje vojaških vaj in rednih rotacij. Z zmanjšanjem se bo število ameriških vojakov v Evropi vrnilo na raven iz leta 2021 pred začetkom ruske invazije na Ukrajino, po kateri so ZDA v Evropo napotile dodatne sile.

