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Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
9. 7. 2026,
8.35

Osveženo pred

28 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Donald Trump Španija Nato

Četrtek, 9. 7. 2026, 8.35

28 minut

Trump: Španija se je v celoti odkupila

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Donald Trump | "Moram reči, da sem imel težave s Španijo in jih še vedno imam, a danes se je Španija v celoti odkupila. Španija je bila danes zelo radodarna," je Trump dejal na krovu predsedniškega letala Air Force One na poti iz Ankare. | Foto Reuters

"Moram reči, da sem imel težave s Španijo in jih še vedno imam, a danes se je Španija v celoti odkupila. Španija je bila danes zelo radodarna," je Trump dejal na krovu predsedniškega letala Air Force One na poti iz Ankare.

Foto: Reuters

Španija se je danes v celoti odkupila, pristala je na veliko plačilno zahtevo v okviru zveze Nato, je v sredo izjavil predsednik ZDA Donald Trump. Podrobnosti ni podal, izjava je sledila njegovim grožnjam Madridu s prekinitvijo trgovinskih odnosov, saj ta Washingtonu ni pomagal v vojni z Iranom, obenem pa ne namenja dovolj sredstev za obrambo.

"Moram reči, da sem imel težave s Španijo in jih še vedno imam, a danes se je Španija v celoti odkupila. Španija je bila danes zelo radodarna," je Trump dejal na krovu predsedniškega letala Air Force One na poti iz Ankare, kjer so se voditelji članic zveze Nato, med njimi premier Janez Janša, sestali na dvodnevnem vrhu.

"Strinjali so se z veliko plačilno zahtevo, in če se ne bi, sploh ne bi govorili z njimi," je dodal ameriški predsednik, ne da bi navedel podrobnosti, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Zagrozil s takojšnjo prekinitvijo trgovinskih odnosov

Pred tem je Trump v sredo ob robu vrha zavezništva Španiji zagrozil s takojšnjo prekinitvijo trgovinskih odnosov, ker ta ZDA ni pomagala v vojni proti Iranu in ker ne namenja dovolj sredstev za obrambo.

Zaveznice so se leta 2014 v Walesu dogovorile, da bodo izdatke za obrambo zvišale na dva odstotka BDP, na vrhu v Haagu junija lani pa so se zavezale k dvigu na pet odstotkov BDP do leta 2035. V Madridu trdijo, da povišanje na pet odstotkov ni potrebno, da bi Španija izpolnila svoje obveznosti do Nata.

Socialistični španski premier Pedro Sanchez je na vrhu v Ankari naznanil, da se bo Španija pridružila Natovi misiji Okrepljena prednja prisotnost (ang. Enhanced Forward Presence) na Finskem, namenjeni zaščiti arktične regije. "To je še en dokaz, da je naša zavezanost evroatlantski varnosti popolna. Naša država, ki v obrambo vlaga dva odstotka BDP, predstavlja ključno podporo pri zaščiti ozemlja na južnem krilu in na vzhodu Evrope," je ob tem navedel v objavi na omrežju X.

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