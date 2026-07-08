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Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
8. 7. 2026,
8.15

Osveženo pred

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Natisni članek
Grenlandija Danska ZDA Donald Trump Mette Frederiksen

Sreda, 8. 7. 2026, 8.15

6 minut

Danska premierka na vrhu Nata: Grenlandija ni naprodaj

Avtorji:
Sa. B., STA

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Mette Frederiksen | "Naše stališče je jasno od samega začetka: Grenlandija seveda ni naprodaj," je ob prihodu na vrh zavezništva poudarila Frederiksen. | Foto Reuters

"Naše stališče je jasno od samega začetka: Grenlandija seveda ni naprodaj," je ob prihodu na vrh zavezništva poudarila Frederiksen.

Foto: Reuters

Grenlandija ni naprodaj, je ob današnjem prihodu na vrh zveze Nato v Ankari poudarila danska premierka Mette Frederiksen, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump v torek ob robu srečanja vnovič dejal, da bi nadzor nad tem danskim avtonomnim ozemljem morale prevzeti ZDA.

"Naše stališče je jasno od samega začetka: Grenlandija seveda ni naprodaj," je ob prihodu na vrh zavezništva poudarila Frederiksen in izrazila obžalovanje nad Trumpovim vztrajanjem pri prevzemu nadzora nad arktičnim otokom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump je v imenu ameriške nacionalne varnosti že večkrat izrazil težnje po prevzemu Grenlandije, v začetku leta je celo zagrozil, da jo bodo ZDA zavzele zlepa ali zgrda. Če arktičnega otoka, ki je bogat z nahajališči redkih zemelj, ne bodo prevzele ZDA, bi to po njegovi oceni lahko storili Kitajska ali Rusija.

V zadnjih mesecih so se sicer težnje ameriškega predsednika po Grenlandiji nekoliko umirile. Tako grenlandske kot danske oblasti medtem vseskozi poudarjajo, da lahko samo Grenlandija odloča o svoji prihodnosti.

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