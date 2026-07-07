Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Torek,
7. 7. 2026,
6.41

Osveženo pred

57 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
Marie Le Pen Nacionalni zbor

Torek, 7. 7. 2026, 6.41

57 minut

Sodišče danes o politični usodi Le Pen

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Marine Le Pen | Marie Le Pen je pred dnevi zatrdila, da se odločitve sodišča ne boji, vendar meni, da predsedniška kandidatura ne bo mogoča, če bi med kampanjo morala nositi elektronsko zapestnico | Foto Reuters

Marie Le Pen je pred dnevi zatrdila, da se odločitve sodišča ne boji, vendar meni, da predsedniška kandidatura ne bo mogoča, če bi med kampanjo morala nositi elektronsko zapestnico

Foto: Reuters

Pritožbeno sodišče v Parizu bo danes objavilo razsodbo v postopku, ki ga je po lanskem izreku petletne prepovedi opravljanja javnih funkcij sprožila vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen. Z razsodbo sodišča bo znano, ali bo Le Pen prihodnje leto lahko kandidirala na predsedniških volitvah.

Najvplivnejšo članico skrajno desnega Nacionalnega zbora (RN) in nekdanjo evropsko poslanko, zdaj pa vodjo strankine poslanske skupine Marie le Pen je sodišče marca lani obsodilo na štiri leta zaporne kazni, od tega dve leti pogojno.

Le Pen na pritožbenem sodišču izpodbija sodbo, s katero je bila skupaj z več člani stranke spoznana za krivo zlorabe sredstev Evropskega parlamenta v povezavi z zaposlovanjem asistentov med letoma 2004 in 2016, ki pa so dejansko delali za stranko.

Tožilstvo vztraja pri zahtevi po petletni prepovedi opravljanja javnih funkcij ter štiriletni zaporni kazni, od tega tri leta pogojno. Eno leto pa naj bi Le Pen kazen prestajala v hišnem priporu ter nosila elektronsko zapestnico.

Le Pen: Odločitve sodišča se ne bojim

Le Pen je pred dnevi zatrdila, da se odločitve sodišča ne boji, vendar meni, da predsedniška kandidatura ne bo mogoča, če bi med kampanjo morala nositi elektronsko zapestnico, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Le Pen je doslej že trikrat kandidirala za predsednico Francije, glede na javnomnenjske ankete pa naj bi na volitvah prihodnje leto imela največ možnosti za zmago. Kot nedvomna favoritka v anketah se dobro zaveda, da je njena politična usoda odvisna od odločitve sodišča, ki bo imela po pisanju medijev velike posledice tudi za politično prihodnost Francije.

Le Pen je v nedeljo na strankarskem shodu v Lievinu na severu Francije nastopila skupaj s svojim varovancem in predsednikom Nacionalnega zbora Jordanom Bardellajem, ki naj bi jo, če ne bo mogla kandidirati, nadomestil v tekmi za Elizejsko palačo.

Marie Le Pen Nacionalni zbor
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.