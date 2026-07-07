Pritožbeno sodišče v Parizu bo danes objavilo razsodbo v postopku, ki ga je po lanskem izreku petletne prepovedi opravljanja javnih funkcij sprožila vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen. Z razsodbo sodišča bo znano, ali bo Le Pen prihodnje leto lahko kandidirala na predsedniških volitvah.

Najvplivnejšo članico skrajno desnega Nacionalnega zbora (RN) in nekdanjo evropsko poslanko, zdaj pa vodjo strankine poslanske skupine Marie le Pen je sodišče marca lani obsodilo na štiri leta zaporne kazni, od tega dve leti pogojno.

Le Pen na pritožbenem sodišču izpodbija sodbo, s katero je bila skupaj z več člani stranke spoznana za krivo zlorabe sredstev Evropskega parlamenta v povezavi z zaposlovanjem asistentov med letoma 2004 in 2016, ki pa so dejansko delali za stranko.

Tožilstvo vztraja pri zahtevi po petletni prepovedi opravljanja javnih funkcij ter štiriletni zaporni kazni, od tega tri leta pogojno. Eno leto pa naj bi Le Pen kazen prestajala v hišnem priporu ter nosila elektronsko zapestnico.

Le Pen: Odločitve sodišča se ne bojim

Le Pen je pred dnevi zatrdila, da se odločitve sodišča ne boji, vendar meni, da predsedniška kandidatura ne bo mogoča, če bi med kampanjo morala nositi elektronsko zapestnico, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Le Pen je doslej že trikrat kandidirala za predsednico Francije, glede na javnomnenjske ankete pa naj bi na volitvah prihodnje leto imela največ možnosti za zmago. Kot nedvomna favoritka v anketah se dobro zaveda, da je njena politična usoda odvisna od odločitve sodišča, ki bo imela po pisanju medijev velike posledice tudi za politično prihodnost Francije.

Le Pen je v nedeljo na strankarskem shodu v Lievinu na severu Francije nastopila skupaj s svojim varovancem in predsednikom Nacionalnega zbora Jordanom Bardellajem, ki naj bi jo, če ne bo mogla kandidirati, nadomestil v tekmi za Elizejsko palačo.