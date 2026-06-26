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Avtor:
A. Ž.

Petek,
26. 6. 2026,
13.49

Osveženo pred

55 minut

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Vladimir Putin Kremelj Moskva AfD Nacionalni zbor Marine Le Pen Jordan Bardella Nigel Farage Rusija Francija Nemčija Velika Britanija Thomas Jäger

Petek, 26. 6. 2026, 13.49

55 minut

Slaba novica za Evropo: to je rešilna bilka, na katero čaka Vladimir Putin

Avtor:
A. Ž.

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Predsednik | Ali Vladimir Putin čaka na politične zasuke v ključnih evropskih državah v bližnji prihodnosti? | Foto Guliverimage

Ali Vladimir Putin čaka na politične zasuke v ključnih evropskih državah v bližnji prihodnosti?

Foto: Guliverimage

Ruski predsednik Vladimir Putin igra na čas in zato ni pripravljen na pogajanje. Kremelj vidi rešilno bilko v javnomnenjskih spremembah v pomembnih evropskih državah, ki bi na oblast pripeljala stranke, ki so naklonjene Rusiji (AfD v Nemčiji, Nacionalni zbor v Franciji, Reformna stranka v Veliki Britaniji), je prepričan nemški politični analitik Thomas Jäger.

Vojna proti Ukrajini ne poteka več po načrtih Kremlja. Ukrajina lahko zdaj udari Rusijo daleč za frontnimi črtami, prekine oskrbovalne linije in napade vitalne energetske objekte.

Ali Putin čaka na volilne zmage proruskih strank?

Kljub temu Thomas Jäger v pogovoru za nemški medij Focus ni videl razloga za prepričanje, da bo ruski predsednik Vladimir Putin kmalu pripravljen na pogajanja. Namesto tega Kremelj po Jägerjevi oceni igra na čas.

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Putin upa, da se bodo politične razmere v Evropi spremenile, da se bodo pomembni podporniki Ukrajine umaknili in da bodo prijatelji Kremlja prevzeli oblast. Če bi to uspelo, bi se lahko strateški položaj Rusije bistveno izboljšal.

Kaj če kakšna ključna evropska država ne bo več podpirala Kijeva?

Rusija bije vojno proti Ukrajini, hkrati pa se bori za politično moč proti evropskim demokracijam. Rusija še posebej pozorno spremlja politični razvoj v Evropi, je pojasnil Jäger.

Ali Putin čaka na francoske predsedniške volitve leta 2027, na katerih lahko zmaga kandidat Nacionalnega zbora (Marine Le Pen, če bo lahko kandidirala, ali njen politični varovanec Jordan Bardella)? | Foto: Guliverimage Ali Putin čaka na francoske predsedniške volitve leta 2027, na katerih lahko zmaga kandidat Nacionalnega zbora (Marine Le Pen, če bo lahko kandidirala, ali njen politični varovanec Jordan Bardella)? Foto: Guliverimage

S Putinovega vidika bi lahko bila sprememba razmerij moči v samo eni od ključnih evropskih držav dovolj, da bi se položaj temeljito spremenil.

Zmaga proruskega kandidata v Franciji?

"Morda Putin ugiba, da bo leta 2027 v Franciji izvoljen predsednik, ki bo rekel: 'Ne bom več podpiral Ukrajine,'" je dejal nemški politični analitik. "Če bo Francija zavzela takšno stališče, bo položaj postal izjemno težek. Potem tudi E3 in E5 – torej trio Francije, Velike Britanije in Nemčije, v scenariju s petimi državami pa razširjen na Italijo in Poljsko – ne bi mogla več sprejemati odločitev."

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Še posebej, ker se v Veliki Britaniji kaže tudi očitna sprememba politike. Tam v anketah vodi tudi proruska Reformna stranka Nigla Faragea, ki si v prihodnosti prizadeva prevzeti vlado.

Zakaj Putin podpira AfD?

Seveda ima tudi Nemčija svojo vlogo pri Putinovem razmišljanju. Glede AfD Jäger pravi, da Rusija podpira stranko, "za katero upa, da se bo na koncu več pogovarjala s Putinom kot z drugimi evropskimi voditelji držav."

Jäger je prepričan, da je upanje na politične premike glavni razlog, zakaj Putin trenutno ne vidi razloga za sprejetje ukrajinskih ponudb za pogovore. Kremelj namreč stavi na to, da bo evropska podpora Ukrajini sčasoma presahnila.

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