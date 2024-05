Društvo TIGR Primorske je danes na Mali Gori nad Ribnico pripravilo slovesnost ob 83. obletnici napada okupatorjev na tri člane protifašistične organizacije TIGR. Slavnostni govornik, evropski poslanec Matjaž Nemec (SD/S&D), je poudaril pomen takratnega upora proti fašizmu in nujnost sedanje izbire za mir, solidarnost in varnost. Leta 2022 je na istem mestu potekala tudi državna proslava.

Nemec je, kot so sporočili iz njegove pisarne, v govoru med drugim dejal, da je evropska družina, katere del je Slovenija 20 let, nastala na vrednotah antifašizma in antinacizma, ter poudaril, da negotovosti v sedanjem času kriz in pretresov še dodatno poglabljajo radikalizmi in populizmi, ki svoj obstoj opirajo na vse večjem strahu.

EU in z njo Slovenija imata zgodovinsko odgovornost, meni evropski poslanec Matjaž Nemec. Foto: Pisarna evropskega poslanca Matjaža Nemca

Nemec: Smo na razpotju, morda največjem od nastanka EU

EU in z njo Slovenija imata zgodovinsko odgovornost, je menil. "Smo na razpotju, morda največjem od nastanka EU naprej. Bomo zase in za svoje otroke izbrali prihodnost miru, solidarnosti in varnosti ali pot razkroja in razdvojenosti? Bomo dopustili, da skrajna desnica dobi mesto odločanja o naši skupni prihodnosti, ko svoje ideje črpa iz zloveščih ideologij preteklosti, med temi fašizma? Imamo pogum med prvimi članicami Unije priznati Palestino, kršitelje mednarodnega in humanitarnega pravnega reda pa postaviti pred roko pravice ali bomo čakali v coni statusa quo?" je vprašal.

Na Mali gori pri Ribnici so se 13. maja 1941 člani TIGR Danilo Zelen, Ferdo Kravanja in Anton Majnik spopadli z okupatorji, pri čemer je bil ubit Danilo Zelen.

Slavnostni govornik bo Lojze Peterle

Po mnenju nekaterih, denimo društva Slovenski TIGR – 13. maj, ki prav tako goji vrednote tigrstva, naj bi šlo za prvi spopad z okupatorji na slovenskih tleh v drugi svetovni vojni. Po navedbah drugih, denimo društva TIGR Primorske, pa naj bi v spopadu na Mali gori poleg italijanskih karabinjerjev sodelovali tudi domači kolaboranti, poleg tega naj bi že aprila 1941 prišlo do spopadov z okupatorji v Prekmurju in pri Gozdu Martuljku.

Društvo Slovenski TIGR – 13. maj slovesnost na Mali gori pripravlja v nedeljo, slavnostni govornik bo predsednik slovenske osamosvojitvene vlade in predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Lojze Peterle.