Katalonski parlament odpovedal ponedeljkovo sejo

Predsednik katalonskega parlamenta Roger Torrent je za nedoločen čas preložil za ponedeljek napovedano sejo parlamenta, na kateri naj bi glasovali o novem katalonskem predsedniku.

Kandidat za predsednika Katalonije je priprti zagovornik neodvisnosti te španske pokrajine Jordi Sanchez, ki so mu španska sodišča preprečila udeležbo na seji.

Špansko vrhovno sodišče je namreč zavrnilo njegovo prošnjo za začasno izpustitev iz pripora, ki bi mu omogočila udeležbo na ponedeljkovem glasovanju o njegovem imenovanju v katalonskem parlamentu in prisego na položaj. Ustavno sodišče pa je že v sredo zavrnilo njegovo splošno prošnjo za izpustitev.

Predsednik katalonskega parlamenta Torrent je imel na mizi tri možnosti. Prva je bila, da vztraja pri Sanchezovi kandidaturi in da parlament glasuje o njem v njegovi odsotnosti, čeprav osrednja vlada v Madridu temu nasprotuje in vztraja, da mora biti kandidat osebno prisoten na glasovanju. Druga možnost je bila, da preloži sejo parlamenta, tretja pa je imenovanje novega kandidata. Torrent se je za zdaj odločil za preložitev seje.

Neodvisnosti naklonjeni lista Skupaj za Katalonijo in levi republikanci (ERC) so se za Sancheza, ki je zaradi sodelovanja v prizadevanjih za neodvisnost Katalonije že od oktobra v priporu, kot novega kandidata za predsednika dogovorili minuli teden. Pred tem se je namreč nekdanji predsednik in vnovični kandidat Carles Puigdemont odpovedal kandidaturi.

Španske oblasti so prejšnjo katalonsko vlado po oktobrskem referendumu o neodvisnosti Katalonije odstavile in v skladu s 155. členom ustave prevzele upravljanje te avtonomne španske pokrajine. Na decembrskih regionalnih volitvah so nato znova zmagali zagovorniki neodvisnosti.