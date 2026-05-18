K. M.

18. 5. 2026
17.10

8 minut

delavci odpuščanje IKEA

Ikea ukinja 850 delovnih mest

K. M.

IKEA Dom je tudi zunaj, april 2026 | Ikeo je leta 1943 v mestu Almhult ustanovil švedski podjetnik Ingvar Kamprada. | Foto IKEA

Ikeo je leta 1943 v mestu Almhult ustanovil švedski podjetnik Ingvar Kamprada.

Ikea, krovna skupina in lastnik švedske blagovne znamke cenovno ugodnega pohištva s široko franšiznim poslovanjem, je napovedala ukinitev 850 delovnih mest, da bi zmanjšala stroške zaradi slabšega povpraševanja, poroča Reuters.

Ogromno podjetje upravlja nabavo izdelkov Ikea iz tovarn po vsem svetu in oskrbuje 13 franšizojemalcev, ki upravljajo trgovine švedske blagovne znamke pohištva in opreme za dom.

Podjetje zaposluje 27.500 ljudi in zdaj načrtuje ukinitev skupno 850 delovnih mest, od tega 300 na Švedskem.

Razlogi: Ameriške carine, vojna v Iranu, ...

Podjetje so, kot navaja Reuters, prizadeli naraščajoči stroški in ameriške carine, ki so sovpadale s premikom poslovalnic iz velikih primestnih skladišč v manjše trgovine v mestnih središčih. "Moramo biti hitrejši, skrajšati procese odločanja in se osredotočiti na prednostne naloge," je za Reuters dejal finančni direktor Inter Ikea Henrik Elm.

Opozoril je, da je vojna v Iranu še dodatno oslabila zaupanje potrošnikov, konflikt pa je prav tako zvišal cene goriv, ​​kar je zmanjšalo razpoložljivi dohodek gospodinjstev in njihovo pripravljenost za porabo denarja za nenujne izdelke, kot so izdelki za prenovo doma, ki jih ponuja Ikea. 

Leta 2025 je tako prodaja Ikee padla že drugo leto zapored. Skupina Ingka, vodilni franšizojemalec in lastnik večine fizičnih trgovin Ikea po vsem svetu, je medtem že marca napovedala, da bo ukinila 800 pisarniških delovnih mest.

