Avtorji:
M. T., STA

Četrtek,
7. 5. 2026,
19.44

odpuščanje TAM

Mariborski Tam-Europe odpustil 20 delavcev

Družba je imela dobrih 800.000 evrov čistega dobička, potem ko je leto prej vknjižila 6,3 milijona evrov izgube, kaže letno poročilo, objavljeno na spletni strani Ajpesa. Leta 2021 je beležila 4,6 milijona evrov izgube, leta 2022 pa 9,8 milijona evrov izgube.

Mariborski proizvajalec avtobusov v kitajski lasti Tam-Europe je zaradi zmanjšanja števila naročil odpustil 20 delavcev, je za Radio Slovenija potrdil vodja mariborske območne službe zavoda za zaposlovanje Bernard Memon. Doslej se nihče od odpuščenih še ni prijavil na zavod.

Memom je povedal, da so delavci že dobili odpovedi in da jim je zavod podal vse informacije o njihovih pravicah, obveznostih, dolžnostih in tudi o denarnem nadomestilu.

Po njegovih besedah se doslej še nihče od odpuščenih ni prijavil na zavod. Memom verjame, da bodo delavci lahko našli novo zaposlitev, je še poročal radio.

Konec leta 2024 so imeli 82 zaposlenih

Družba Tam-Europe, ki je prek družbe Tam Auto v lasti kitajskega podjetja China Auto Chain, je imela konec leta 2024, za katero so zadnji objavljeni podatki, 82 zaposlenih oz. okoli 30 manj kot v letih pred tem.

V letu 2024 je ustvarila 17,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je okoli 62 odstotkov več kot leto prej. Prodala je 56 avtobusov v skupni vrednosti 15,3 milijona evrov, še okoli 500.000 evrov je bilo prihodkov od prodaje rezervnih delov ter 1,5 milijona evrov drugih prihodkov.

Družba je imela dobrih 800.000 evrov čistega dobička, potem ko je leto prej vknjižila 6,3 milijona evrov izgube, kaže letno poročilo, objavljeno na spletni strani Ajpesa. Leta 2021 je beležila 4,6 milijona evrov izgube, leta 2022 pa 9,8 milijona evrov izgube.

