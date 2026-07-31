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Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
31. 7. 2026,
15.01

Osveženo pred

1 ura, 30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

Natisni članek
inšpektorat zdravje vročina delodajalci delavci pisarna temperature

Petek, 31. 7. 2026, 15.01

1 ura, 30 minut

Inšpektorat ob vročinskem valu poziva k ukrepom za zaščito delavcev

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09
reševalci | Pri delu ob zelo visokih temperaturah naj delodajalci organizirajo delo v paru, da je ob morebitnih zdravstvenih težavah pomoč takoj na voljo, so opozorili na inšpektoratu.. | Foto Shutterstock

Pri delu ob zelo visokih temperaturah naj delodajalci organizirajo delo v paru, da je ob morebitnih zdravstvenih težavah pomoč takoj na voljo, so opozorili na inšpektoratu..

Foto: Shutterstock

Poletni vročinski valovi predstavljajo vse večje tveganje za zdravje in varnost pri delu, zato morajo delodajalci poskrbeti za ustrezne ukrepe za zaščito delavcev, so danes poudarili na inšpektoratu za delo. Opozorili so, da je treba ukrepe načrtovati že pred nastopom vročinskega vala, ne šele takrat, ko so temperature že visoke.

V skladu z zakonom mora delodajalec zagotavljati delovne razmere, ki ne ogrožajo varnosti in zdravja delavcev. Med njegove temeljne obveznosti spada prepoznavanje in obvladovanje vseh tveganj, vključno s tveganji zaradi visokih temperatur, so v objavi na svojih spletnih straneh spomnili na inšpektoratu.

Temperatura zraka v delovnih prostorih praviloma ne sme presegati 28 stopinj Celzija. Izjema so tako imenovani vroči delovni prostori, kjer so višje temperature posledica tehnološkega procesa ali delovne opreme, na primer peči.

Ukrepanje preden nastopi najhujše

Vsak delodajalec mora tveganja zaradi visokih temperatur oceniti v izjavi o varnosti z oceno tveganja. V njej mora določiti ustrezne organizacijske, tehnične in druge ukrepe za zmanjšanje tveganj ter jih pripraviti v sodelovanju z izvajalcem medicine dela. "To pomeni, da morajo biti ukrepi načrtovani že pred nastopom vročinskega vala, ne pa šele takrat, ko temperature dosežejo kritične vrednosti," so poudarili.

Če temperatura v delovnih prostorih preseže dovoljene vrednosti ali predstavlja tveganje za zdravje zaposlenih, lahko delodajalec sprejme različne začasne organizacijske ukrepe. Med njimi so prerazporeditev delovnega časa na hladnejši del dneva, uvedba pogostejših in daljših odmorov, skrajšanje delovnega časa, kadar je to mogoče, zmanjšanje intenzivnosti fizično zahtevnega dela, zagotavljanje brezplačnih osvežilnih brezalkoholnih napitkov ter začasna prekinitev dela, če varnega dela ni mogoče zagotoviti.

Če so visoke temperature stalna težava, lahko delodajalec uvede tudi dolgoročne tehnične rešitve, kot so namestitev klimatskih naprav, učinkovitejše prezračevanje, senčenje prostorov in druge tehnične ukrepe za izboljšanje toplotnega udobja.

Delo na prostem pod določenimi pogoji

Posebna pravila veljajo za delavce, ki opravljajo delo na prostem, predvsem v gradbeništvu, kmetijstvu, komunalnih dejavnostih in drugih dejavnostih, kjer so neposredno izpostavljeni soncu. Delo na prostem se lahko pri temperaturi zraka nad 30 stopinj Celzija izvaja le pod določenimi pogoji.

Delavcem morajo biti v tem primeru najmanj na vsake tri ure dela zagotovljene najmanj 15-minutne prekinitve dela, zagotovljeni morajo biti brezplačni brezalkoholni napitki, med odmori pa mora biti omogočena zaščita pred soncem oziroma drugimi neugodnimi vremenskimi vplivi. Če delo poteka na neposrednem soncu, mora delodajalec zagotoviti tudi ustrezno zaščito pred sončnim sevanjem.

Poleg zakonskih obveznosti inšpektorat za delo priporoča tudi dodatne preventivne ukrepe. Temperatura v klimatiziranem prostoru naj ne bo za več kot sedem stopinj Celzija nižja od zunanje temperature, dnevno je priporočljivo popiti do tri litre vode, po potrebi tudi napitke z elektroliti, nositi je treba lahka, svetla in zračna oblačila, poleg tega pa se izogibati alkoholu ter težki, slani in zelo začinjeni hrani.

Najtežja fizična dela je priporočljivo opraviti zgodaj zjutraj. Delodajalci naj delavcem omogočijo kratke in pogoste odmore v ohlajenih prostorih, poleg tega pa se naučijo prepoznati simptome vročinske izčrpanosti in vročinskega udara ter ob njihovem pojavu takoj ukrepajo. 

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