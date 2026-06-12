Župan občine Moravče odstopil s položaja

Župan občine Moravče Milan Balažic, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, je odstopil s položaja, so sporočili z moravške občine. Balažic sicer ostaja v 30-dnevnem priporu.

Občina Moravče je sporočila, da je župan Milan Balažic danes članom občinskega sveta občine Moravče in občinski volilni komisiji posredoval svojo odstopno izjavo, s čimer mu predčasno preneha mandat. Do jesenskih županskih volitev bo funkcijo župana opravljal podžupan Janez Vidic.

Balažic osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj

Kot so zapisali, je Balažic odstopno izjavo podal zaradi okoliščin, povezanih s kazenskim postopkom, ki teče zoper njega. Balažic je namreč osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj. Kot izhaja iz odredbe, ki jo je izdalo Okrožno sodišče v Ljubljani, je osumljen dveh kaznivih dejanj sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, dveh kaznivih dejanj jemanja podkupnine in šestih kaznivih dejanj sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje.

Balažic je po navedbah iz odredbe "izrabil položaj župana in posredoval pri občinskih svetnikih občine Moravče, da bi potrdili spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Mošenik", s čimer bi podjetju za proizvajanje peska Termit iz Moravč omogočili nadaljnje delovanje peskokopa. To je sicer tudi v nasprotju z izsledki agencije za okolje o škodljivosti vplivov na okolje iz leta 2019 in občinskega dokumenta o vplivih na okolje iz leta 2020.

Balažic naj bi za to posredovanje od direktorja podjetja Termit Antona Serianza med drugim prejel plačilo kuhinje v hiši v vrednosti okoli 26 tisoč evrov. Zahteval in sprejel naj bi tudi vsaj 5.770 evrov, ki pa naj bi jih sprejela njegova partnerka Nina Krajnik, sicer nekdanja kandidatka za predsednico republike.

Ostaja v priporu

Kot smo poročali včeraj, Balažic ostaja v 30-dnevnem priporu. Višje sodišče v Ljubljani je namreč zavrnilo pritožbo Balažičevega odvetnika Milana Krstića na odreditev pripora.