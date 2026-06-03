Balažic znova za zapahi, moravška občina omejila poslovanje: Obravnavamo le nujne zadeve

Občina Moravče je na svoji spletni strani objavila, da občinska uprava zaradi povečanih obremenitev pri pripravi in posredovanju dokumentacije pristojnim organom do nadaljnjega obravnava le nujne zadeve. To sledi incidentu, ki se je minuli teden odvil na občini, ko so policisti izvedli preiskavo in pridržali župana Milana Balažica zaradi suma korupcije. Po poročanju 24 ur je moravški župan od torka zvečer znova za zapahi.

Prav tako občinska uprava po dveh neuspešno izvedenih postopkih zaposlovanja še vedno nima zasedenega delovnega mesta pravnika, zato se postopki, povezani z ravnanjem s stvarnim premoženjem občine, začasno ne izvajajo.

Vse občanke in občane prosijo za razumevanje in upoštevanje uradnih ur Občine Moravče. Zahvaljujejo se za razumevanje in strpnost.

Občina je javnost o spremembah obvestila na spletni strani občine. Foto: Občina Moravče

Pridržali župana in ga kazensko ovadili

Omejitev obratovanja je občina objavila slab teden dni po tem, ko so na občini, pri podžupanu Marku Kladniku in županu Občine Moravče Milanu Balažicu potekale preiskave, pri čemer so Balažica tudi pridržali ter ga kazensko ovadili zaradi suma več korupcijskih kaznivih dejanj.

Balažic ovadbo ocenil kot prazno in politično motivirano

Sam je ovadbo oceni kot prazno in politično motivirano. "Ovadba je ena velika zmontirana zmeda z jasnim ciljem, ki ga je postavila lokalna politika s pomočjo dela globoke države," poudarja. Vztraja, da ni storil nobenega očitanega dejanja.

Policija je potrdila, da je v okviru kriminalistične preiskave, ki so jo opravili pri 20 fizičnih osebah, šestih pravnih osebah in organu lokalne skupnosti, opravila več hišnih preiskav. Zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve več kot 20 korupcijskih kaznivih dejanj pa poteka tudi predkazenski postopek. Zoper enega od dveh osumljencev, ki sta bila pridržana v okviru obsežnih četrtkovih preiskav s področja korupcije, je že uvedena sodna preiskava, so danes razkrili na policiji.

Znova za zapahi

Po poročanju 24 ur pa je Balažic po četrtkovih obsežnih hišnih preiskavah znova za zapahi. V torek zvečer naj bi v spremstvu odvetnika prispel na Povšetovo, kjer naj bi prestal 30-dnevni pripor. Sklep o priporu je senat ljubljanskega okrožnega sodišča sprejel po tem, ko je bil Balažic pridržan že ves minuli konec tedna. Balažicev odvetnik je že napovedal pritožbo.