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Avtorji:
K. M., STA

Petek,
24. 7. 2026,
21.40

Osveženo pred

2 minuti

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Natisni članek
Kristjan Kamenik droga pripor

Petek, 24. 7. 2026, 21.40

2 minuti

Kristjana Kamenika izpustili iz pripora

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Kristjan Kamenik | Kristjan Kamenik je v verigi sodeloval kot dobavitelj drog. | Foto STA

Kristjan Kamenik je v verigi sodeloval kot dobavitelj drog.

Foto: STA

Vrhovno sodišče ni odločalo o predlogu tožilstva za podaljšanje pripora Kristjanu Kameniku in trem soobtoženim članom mamilarske kriminalne združbe. Postopek je prekinilo do presoje ustavnosti določb Šutarjevega zakona, ki omogočajo podaljšanje pripora po dveh letih od vložitve obtožnice, zato so jih v četrtek izpustili iz pripora, poroča Večer.

Vrhovni sodniki niso vsebinsko zavrnili predloga za podaljšanje pripora Kristijanu Kameniku, Bojanu Vajdi, Boštjanu Paveu in Monii Žuran, temveč so odločanje o njem prekinili do odločitve ustavnega sodišča o ustavnosti določb tako imenovanega Šutarjevega zakona, ki omogočajo podaljšanje pripora po dveh letih od vložitve obtožnice.

Kazenski proces se zapleta 

Kot navaja spletni Večer, se kazenski proces zapleta predvsem zaradi procesnih ugovorov, predlogov in pritožb obrambe, ki vztraja, da obtožnica temelji na nezakonito pridobljenih dokazih, zato je zahtevala njihovo izločitev.

Kriminalistična preiskava je stekla zaradi Vajde, saj ga je ustno ovadila oseba, ki je na USB-ključku priložila dokaze proti njemu. Obramba obtoženih meni, da je oseba, ki je priložila dokaze, te pridobila nezakonito, in sicer z vdorom v zasebnost. Kriminalisti so tudi zakrili identiteto priče, kar je po mnenju obrambe ovira, da sodišče in tožilstvo pred izdajanjem odredb nista mogla učinkovito preveriti razlogov za uvedbo prikritih preiskovalnih ukrepov.

Obramba je zahtevala tudi zaseg tožilskega spisa, ker naj ta ne bi vseboval vseh listin, predvsem predlogov policije za odreditev tajnega opazovanja in sledenja. Prvostopenjsko sodišče je vse te predloge zavrnilo, prav tako Višje sodišče v Mariboru.

Četverica je bila aretirana leta 2024

Četverico, ki je bila izpuščena iz pripora, je policija aretirala 1. februarja 2024. Štirje obtoženi so bili ves ta čas v priporu – poleg domnevnih organizatorjev kriminalnih poslov Vajde in Pavea še Kamenik, ki naj bi v verigi sodeloval kot dobavitelj drog, pa tudi zdaj že nekdanja učiteljica Žuran, ki so jo policisti med zaključno akcijo prijeli kar sredi pouka v osnovni šoli v Logatcu.

Obtožnica Vajdi in Paveu očita organizacijo mreže za nabavo drog. Skupaj naj bi 18 obtoženih v treh letih izvršilo 44 kaznivih dejanj. Če bi zaseženo drogo prodali na črnem trgu, bi z njo zaslužili 650 tisoč evrov.

Kristjan Kamenik droga pripor
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