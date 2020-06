Začetek novega tedna bo oblačen in deževen

Več o vremenu po Sloveniji preberite na vreme.siol.net.

Danes bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v zahodnih in osrednjih krajih nastalo nekaj ploh ali neviht. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, na vzhodu do 28 stopinj Celzija.

Začetek novega delovnega tedna bo oblačen in deževen

Zvečer in ponoči bodo padavine, tudi nevihte od zahoda zajele večji del države. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18 stopinj Celzija. V ponedeljek bo oblačno, pogosto bo deževalo, vmes bodo možne tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23 stopinj.

V torek in sredo bo prav tako večinoma oblačno s pogostimi padavinami, tudi nevihtami.