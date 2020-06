Začenja se oddih za zaposlene v zdravstvu

Oglasno sporočilo

Zaposleni v zdravstvu začenjajo svoj brezplačni oddih v hotelu Kempinski Palace Portorož. Sto zdravnikov in medicinskih sester iz bolnišnic, ki so nudili zdravstveno nego obolelim za covid-19, bo med 15. junijem in 15. avgustom počitnikovalo v znamenitem portoroškem hotelu. Gre za dobrodelno gesto Miodraga Kostića, ustanovitelja in predsednika družbe MK Group. Pred začetkom oddiha so se v hotelu na Posvetu COVID-19 zbrali direktorji bolnišnic, predstojniki klinik in vodilni strokovnjaki iz štirih slovenskih bolnišnic, ki so v času epidemije koronavirusa skrbeli za naše zdravje.

Posvet COVID-19 bolnišnic je gostil hotel Kempinski Palace Portorož.

Minister za zdravje Tomaž Gantar je na Posvetu COVID-19 izpostavil organiziranost slovenskega zdravstvenega sistema, ki je omogočila zaustavitev prvega vala epidemije. Ob tem se je zahvalil zdravstvenemu osebju, zdravnikom, medicinskim sestram, tehnikom, podpornim službam, policiji, vojski in civilni zaščiti, ki so s svojim delovanjem odločilno prispevali k zaustavitvi širjenja okužb s koronavirusom in zdravljenju bolezni covid-19. Poseben izkaz zahvale si ob tem zasluži tudi družba MK Group, ki je omogočila organizacijo Posveta COVID-19.

Hotel Kempinski Palace Portorož bo gostil 100 zaposlenih v slovenskem zdravstvu.

Generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKCLJ) Janez Poklukar je pozdravil humanitarno gesto MK Group, ki bo gostila sto zdravnikov in medicinskih sester, v portoroškem hotelu Kempinski Palace pa je gostila tudi Posvet COVID-19 bolnišnic. "Slovensko zdravstvo je svojo vlogo v boju proti epidemiji koronavirusa opravilo. Z ukrepi za preprečitev širjenja virusa, organizacijo bolnišničnega dela ter predanostjo zdravstvenega osebja nam je uspelo zaustaviti prvi val epidemije. Današnji posvet je pomemben korak na poti k normalizaciji stanja v zdravstvu, gospodarstvu in tudi turizmu."

Svoje izkušnje z organizacijo dela, prenosa informacij ter prilagoditve na nove razmere so na posvetu predstavili Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKCLJ, Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKCMB, Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja Splošne bolnišnice Celje ter Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergije Golnik.

Minister Tomaž Ganar na Posvetu COVID-19 bolnišnic v hotelu Kempinski Palace Portorož.

Vodstvo štirih slovenskih bolnišnic, ki so nudile zdravstveno nego okuženim z novim koronavirusom, je pozdravila Jelena Baronik, direktorica hotela Palace Porotorož: "Epidemija koronavirusa je pokazala na pomen in razumevanje družbene odgovornosti velikih gospodarskih sistemov. Zato se je družba MK Group, ki posluje že 35 let, odločila za regijsko družbeno odgovorno pobudo Zahvala junakom, v kateri 450 zdravnikom ter medicinskim sestram iz Slovenije, Hrvaške in Srbije podarja oddih v naših hotelih. Veseli nas, da bomo v našem hotelu gostili sto zdravnikov in medicinskih sester iz Slovenije. Družba MK Group ustanovitelja Miodraga Kostića je od začetka epidemije v regiji donirala že blizu pol milijona evrov, ki so bili namenjeni boju proti širjenju koronavirusa in lajšanju posledic epidemije."

