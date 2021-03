Vlaović ni priznal dvojnega poskusa umora in groženj

Šentjurčan Luka Vlaović, ki živi v Celju, na današnjem predobravnavnem naroku ni priznal dvojnega poskusa umora na grozovit ali zahrbten način nekdanje partnerke in njune šestletne hčerke ter kaznivega dejanja groženj. Nekdanjo partnerko in njuno hčer naj bi namreč skušal zastrupiti s pomirjevali, ki jih je dal v krofe.

Vlaovićev zagovornik Dušan Tanko je predlagal izključitev javnosti z današnjega naroka in v nadaljevanju sojenja zaradi varstva osebnih podatkov oškodovanke in mladoletne osebe, a je sodnica Barbara Žumer-Kunc odločila, da je današnji narok odprt za javnost, medtem ko bodo obravnave, na katerih bodo predstavljene družinske razmere, zaprte za javnost, navaja STA.

Prav tako je Tanko predlagal prenos sojenja na drugo sodišče, vendar je vrhovno sodišče ta predlog zavrnilo. Sodnica pa je predlagala svojo izločitev, saj je bila sošolka mame oškodovanke, a je predsednica celjskega okrožnega sodišča Petra Giacomelli to zavrnila. Sojenje se bo začelo 29. marca, na njem pa bodo zaslišali dva izvedenca in več prič, poroča STA.

Grozi mu najmanj 15 let zapora

Zaradi poskusa dveh umorov Vlaoviću grozi najmanj 15 let zapora, za grožnje pa denarna kazen ali šest mesecev zapora. 32-letnik je imel lanskega oktobra določen stik s hčerko, a otroka ni vrnil ob dogovorjeni uri. Ko ga je nekdanja partnerka poklicala, da pride po otroka, naj bi ji osumljeni rekel, naj pride v stanovanje, ker s hčerko pečeta krofe. Ob prihodu je njej in deklici po navedbah medijev ponudil krofe, v katerih so bila zdrobljena pomirjevala, navaja STA.

Med potjo domov je obema postalo slabo, zato sta stopili v stik s sorodniki in poiskali zdravniško pomoč. V bolnišnici so ugotovili, da sta bili zastrupljeni. Nekaj dni po dogodku so na policiji navedli, da so 32-letnika v preteklosti že obravnavali za podobna kazniva dejanja z znaki nasilja, tudi poskusa umora. Dodali so, da so obe oškodovanki do pridržanja osumljenega ustrezno varovali.

Na zaslišanju naj bi se 32-letnik branil, da naj bi bilo zdravilo, ki naj bi ga dvojica zaužila v krofu, namenjeno njegovi uporabi, še poroča STA.