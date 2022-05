V Kopru pred policijsko postajo uničeval policijska vozila

Danes ob 1.03 se je sprožil alarm tehničnega varovanja na Postaji prometne policije Koper in na kraj je bila takoj napotena prometna policijska patrulja. Ta je naletela na 35-letnika, ki je preskočil ograjo in prišel na varovano območje.

Petintridesetletnega Koprčana so policisti obvladali v nekaj minutah. Je pa do prihoda policistov z leseno klopjo poškodoval več službenih vozilih in steklo na objektu. Po pridržanju so policisti poklicali tudi zdravnika, ki je Koprčana pregledal ter zanj odredil hospitalizacijo.

Policija nastalo škodo še ocenjuje, kriminalisti pa opravljajo natančen ogled kraja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Direktor PU Koper je podal predlog za pregon storilca zaradi kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari (po 1. odstavku 220. člena KZ-1 – predpisana denarna kazen ali kazen zapora do dveh let).