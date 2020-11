Roparji v Litji so se predstavili kot policisti

Na območju Litije so včeraj štirje neznanci vlomili v hišo. Med ropom jih je oškodovanec zalotil, roparji pa so se rešili tako, da so se predstavili kot uslužbenci policije in med pregledom ukradli več stvari.

Nato so pregledali prostor, odtujili mobilni telefon, denar in bančne kartice ter s kraja dogodka pobegnili. Gre za moške, ki so bili zamaskirani. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo zbiranje obvestil.