Rdeči noski do največ donacij od dohodnine, med strankami največ denarja SD in SDS

Finančna uprava RS (Furs) v teh dneh poračunava dohodnino za leto 2018, pri čemer je že 12. leto upoštevala tudi želje zavezancev po namenitvi dela obračunanega zneska upravičencem do donacij. Vse do leta 2016 je največ denarja prejemala Slovenska karitas, zdaj pa bo že tretjič zapored največji znesek prejelo društvo Rdeči noski.

Možnost, da zavezanec pol odstotka svoje odmerjene dohodnine nameni za financiranje splošno koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov, se je v zakon o dohodnini vpisala z davčno reformo v letu 2007. Za splošno koristne namene se štejejo humanitarni nameni, nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni.

Ustanovi lahko namenite največ 0,5 odstotka dohodnine

Vsak zavezanec za dohodnino lahko od takrat s posebnega seznama pri finančnem ministrstvu izbere družbeno pomembne ustanove, ki naj jim finančna uprava nakaže največ 0,5 odstotka njemu odmerjene dohodnine: ta odstotek lahko razdeli med več prejemnikov, a delež ne more biti manjši od 0,1 odstotka.

To možnost izkoristilo skoraj pol milijona zavezancev

Da svoje celotne dohodnine ne bodo prepustili državnemu proračunu, pač pa je del namenili eni ali tudi več organizacijam s seznama, se je v letu 2007 odločilo 210.840 zavezancev za dohodnino, v naslednjih letih pa se je številka povečevala in zdaj že nekaj let vztraja krepko nad 400 tisoč. Za leto 2018 je bilo takšnih 467.980 zavezancev, je razvidno iz podatkov Fursa.

Foto: STA

Upravičencem že pet milijonov evrov

V tem času se je povečal tudi znesek, ki ga je finančna uprava namesto v državni proračun nakazala upravičencem do donacij: s slabih 2,7 milijona evrov, kolikor je znašal za leto 2007, se je do obračuna dohodnine za lansko leto povečal na pet milijonov evrov. Na seznamu, ki se vseskozi dopolnjuje, je več kot pet tisoč upravičencev.

Največ ljudi se je odločilo za Rdeče noske

Največja prejemnica donacij je bila vse do leta 2016 Slovenska karitas, predlani pa jo je na tem mestu zamenjalo društvo Rdeči noski. Tako je tudi letos in društvo klovnov zdravnikov lahko tako jeseni pričakuje nakazilo na svoj račun v vrednosti 224.415 evrov. Prva izplačila bodo nakazana okoli 15. septembra, pravijo na Fursu.

Slovenska karitas bo letos prejela 137.320 evrov. Sledijo zasebni finančni sklad za financiranje družbenega podjetništva Sklad 05 (125.565 evrov), Zveza prijateljev mladine Slovenije (78.861 evrov), Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje (72.265 evrov) in Slovenska fundacija za Unicef (50.210 evrov).

Med političnimi strankami največ SD – prejela bo dobrih 13 tisoč evrov

Podatki so sicer še začasni, saj temeljijo na podlagi izdanih informativnih izračunov dohodnine, kjer vsak morebiten ugovor zadrži izplačilo donacij. A kot je razvidno s seznama, se Slovenci najpogosteje odločamo za donacije upravičencem s področja zdravja ter humanitarnim organizacijam s področja socialnega varstva. Prva politična stranka je SD na 31. mestu, mesto nižje ji sledi SDS. Vsaka bo od obračunane dohodnine za leto 2018 prejela nekaj več kot 13 tisoč evrov.

Zahtevo morate vložiti do konca leta

Zavezanci se lahko za preusmeritev dela svoje dohodnine na račun katere od organizacij s seznama upravičencev odločijo kadarkoli. Na finančni upravi bodo pri odmeri dohodnine za leto 2019 upoštevali zahteve, ki bodo vložene do konca decembra. Ob tem poudarjajo, da vložena zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije velja nedoločen čas oz. do preklica. Ni je treba vlagati vsako leto, lahko pa si zavezanec premisli in del dohodnine za donacije nameni kateremu drugemu upravičencu.