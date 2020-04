Prevažal ilegalce in z divjo vožnjo bežal pred policisti

Osebni avtomobil znamke audi A4 madžarskih registrskih številk so v soboto okoli pol dveh popoldne poskušali ustaviti že hrvaški varnostni organi. Ker voznik ni ustavil, so slovensko policijo obvestili, da jim je vozilo, v katerem je bilo več oseb, pobegnilo v smeri Zalužja, ter je obstajala možnost, da bodo nedovoljeno vstopili v našo državo, so zapisali na Policijski upravi Maribor.

Slovenski policisti so na cestnih povezavah, ki vodijo v Slovenijo iz kraja Zalužje, takoj začeli postavljati cestne blokade. Vozilo so že po nekaj minutah opazili med vožnjo iz smeri Zgornjega Leskovca proti Podlehniku in ga skušali ustaviti, vendar se voznik na znake policistov ni oziral, temveč je vožnjo še pospešil, navaja STA.

Bežal 200 kilometrov na uro

Pobegli voznik je zapeljal na avtocesto proti Mariboru in pred policisti bežal s hitrostjo, ki je večkrat dosegla 200 kilometrov na uro. Avtocesto je zapustil na izvozu za Letališče Slivnica, nato pa z divjo vožnjo nadaljeval najprej proti Rogozi in nato še proti Hočam. V Hočah je v križišču zavil levo na nasprotno smerno vozišče štiripasovnice in v napačni smeri vozil proti Ljubljani. Na razcepu Slivnica je zavil levo, nazaj proti avtocesti, kjer so ga uspeli policisti ustaviti, poroča STA.

Voznik, za katerega so ugotovili, da je 24-letni državljan Moldavije, je iz vozila peš pobegnil, vendar so ga policisti kmalu prijeli v Slivnici. V vozilu so prijeli tudi šest mladoletnih državljanov Egipta, ki bodo po končanem postopku vrnili hrvaškim varnostnim organom.

Voznika pridržali

Voznika so policisti pridržali in ga bodo še danes privedli na pristojno okrajno sodišče zaradi postopka o prekršku. S svojo divjo vožnjo je voznik resno ogrožal življenje in zdravje njegovih sopotnikov kot tudi ostalih udeležencev v cestnem prometu ter policistov.

Ko bodo zaključili z zbiranjem vseh obvestil in dokazov, pa ga bodo privedli še na zaslišanje k pristojnemu dežurnemu preiskovalnemu sodniku. Za to kaznivo dejanje mu grozi kazen od enega do osmih let zapora, so po poročanju STA še zapisali na policiji.