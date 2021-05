Pred referendumom: 811 volivcev zaradi napake ob pravico voliti

Kot je pojasnil Vučko, so izpadla naselja, ki so bila v okrajih prva. V Bohinju denimo Bitnje, na Štajerskem Arja vas ... Vučko je povzel, da so to napako odkrili že pred referendumskimi postopki, ko so bili po spremembi zakona v stiku z okrajnimi volilnimi komisijami. Zakaj na to napako niso že prej opozorili, pa ni pojasnil.

Vučko je poslancem predlagal, da bi zdaj na hitro sprejeli tehnični zakon, ker ne gre za politično vprašanje, ne gre za levo ali desno. Napaka je bila tehnična, tega poslanci ali ministri, pa če so levi ali desni, ne bi mogli opaziti, je ocenil Vučko. S hitrim tehničnim zakonom bi to napako popravili, da ne bi bilo težav. Zaplete pa se lahko, če ti volivci zaradi te napake ne bi mogli normalno glasovati in bi se pozneje pritožili. To bi lahko vodilo v ponovitev referendumskega odločanja, kar bi ne bilo poceni, je opozoril Vučko.

A naglo spremembo za 811 volivcev bo, kot je nekdanji poslanec LDS Vučko tudi sam ocenil, v državnem zboru težko doseči zaradi poslovniških pravil, ki takšne naglice ne omogočajo.

Če državni zbor ne bo na hitro popravil ureditve, bo težavo poskušala rešiti državna volilna komisija, je dejal Vučko in dodal, da je sam le direktor službe in da odločitve komisije ne more napovedati.

Prvi je danes že pred Vučkom na napako, ko je izpadel del naselij, opozoril nekdanji minister, danes pa poslanec LMŠ Rudi Medved.

Zdi se, da bo državna volilna komisija, če parlament zakona o okrajih ne bo na hitro popravil, najbrž iskala način, da bi teh 811 volivcev lahko normalno sodelovalo na referendumu, kjer razdelitev na okraje ni zelo pomembna. Je pa pomembna pri volitvah poslancev, ki bodo najpozneje čez leto.

Referendum bo za 4. julij državni zbor na izredni seji razpisal jutri popoldan, ko bodo poslanci tajno glasovali tudi o kandidatu za sodnika na sodišču Evropske unije v Luksemburgu Marku Ilešiču, ki za izvolitev potrebuje podporo najmanj 46 poslancev.