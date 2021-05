Pred nami je jasen in topel dan

Današnji ponedeljek bo pretežno jasen in topel. Čaka nas tudi vetroven dan. Temperature se bodo gibale od 22 do 25 stopinj Celzija.

Pred nami je pretežno jasen dan, z nekaj oblačnosti zjutraj in še dopoldan na zahodu. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na vzhodu do 27 stopinj Celzija.

Jutri bo toplo in v začetku dneva še sončno, popoldne pa se bo pooblačilo in pojavljale se bodo manjše padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju in na severovzhodu do 14, najvišje dnevne na zahodu od 19 do 23, drugod od 24 do 27 °C

V torek poslabšanje

V torek bo v vzhodni in deloma osrednji Sloveniji dokaj sončno, v zahodnih krajih pa se bo čez dan pooblačilo. Na zahodu bodo popoldne že možne manjše padavine. Padavine se bodo v noči na sredo od zahoda okrepile in razširile nad večji del države.

V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in posameznimi nevihtami. Vrnilo se bo spremenljivo vreme s pogostimi popoldanskimi krajevnimi plohami in nevihtami.