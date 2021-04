Po tragični smrti najbogatejšega Čeha že našli njegovo zamenjavo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, skupine profesionalnih menedžerjev vodijo posamezne družbe skupine PPF Group in bodo še naprej delovale pod generalnim vodstvom Ladislava Bartonička. "Skupina PPF je kot celota vzpostavila podroben sistem za upravljanje vseh svojih naložbenih projektov," so zapisali.

Kot še zagotavljajo v kratki izjavi, smrt ustanovitelja Petra Kellnerja ne bo vplivala na vsakodnevno delovanje skupine. "Skupina PPF bo še naprej izvajala naložbene načrte in vizije, ki sta jih oblikovala Kellner in njegova ekipa sodelavcev," so sporočili iz podjetja.

V Sloveniji poznan kot lastnik največje komercialne televizije

Spomnimo, da je v soboto na aljaškem ledeniku v helikopterski nesreči umrl najbogatejši Čeh Kellner. V nesreči naj bi umrlo pet ljudi. Po oceni revije Forbes je Kellnerjevo premoženje znašalo 17,5 milijarde evrov, kar ga je uvrščalo na 68. mesto na svetu. Kellner je bil v Sloveniji znan predvsem kot lastnik POP TV, pred tem pa je imel v lasti tudi spletnega trgovca Mimovrste. Kellner je do lastništva največje komercialne televizije pri nas prišel z nakupom ameriškega sklada CME.

Kellner je poleg lastništva PPF družinsko povezan tudi z lastnikom češkega EP Holdingom, ki vstopa v strateško partnerstvo z družbo SŽ-Tovorni promet. Lastnik EP Holdinga je namreč poslovnež Daniel Kretinsky, ki je poročen s hčerko Petra Kellnerja. EP Holding sta sicer leta 2009 ustanovila PPF Holding in družba J&T Group, s katero naj bi bila vrsto let tesno poslovno povezana tako Kellner kot Kretinsky. Družba J&T Group je sicer tudi lastnica dobrih 13 odstotkov Petrola.