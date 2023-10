Nenujni zdravniški prevozi, določena zdravila in bolniške nič več v košarici pravic? #video

Odboru DZ za zdravstvo se je predstavila kandidatka za ministrico za zdravje Valentina Prevolnik Rupel. Prioritete, ki bi jim Prevolnik Ruplova sledila so dostopnost, kakovost, neopredeljeni in košarica pravic, ki bi jo kandidatka za ministrico prevetrila. Kako točno bi jo prevetrila ni povedala, je pa omenila tri zdravstvene storitve: nenujne prevoze, določena zdravila in bolniške, ki po ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja morda ne bodo več v košarici pravic oziroma bo prišlo do njihovega krčenja.

Aktualna državna sekretarka na ministrstvu za zdravje in članica strateškega sveta za zdravstvo Valentina Prevolnik Rupel bo v primeru, če njeno imenovanje potrdita tako odbor državenga zbora za zdravstvo kot nato poslanci, na čelu zdravstvenega resorja nasledila Danijela Bešiča Loredana, ki je s funkcije odstopil julija.

Prioritete, ki jim bi Prevolnik Rupel sledila so: dostopnost, kakovost, neopredeljeni pacienti in košarica pravic.

Napoveduje merilnike kakovosti in register bolezni

Poudarila je, da imamo v nasprotju z drugimi državami le malo merilnikov kakovosti in učinkovitosti v zdravstvu in dodala, da so ti merilniki nujni, zato jih bodo skušali vpeljati v sistem na podlagi strategije kakovosti in varnosti.

Za leto 2024 je napovedala tudi vzpostavitve registrov več bolezni. Register raka imamo že več kot 50 let in je najstarejši tovrstni register, nimamo pa registra mnogih drugih, denimo srčno-žilnih bolezni, pri katerih je umrljivost največja.

Prevetrila bi košarico pravic

Spremembe pri košarici pravic so povezane z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem oziroma njegovo ukinitvijo. Prevolnik Rupel jo namerava prevetriti, kar pa, kot je poudarila, ne pomeni zmanjševanja oziroma krčenja pravic. Njen cilj je namreč, da bi v košarici pravic imeli le tisto "kar res potrebujemo".

"Ko smo uvedli dopolnilno zdravstveno zavarovanje, so bile manj pomembne zdravstvene storitve krite iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, nekatere storitve celo v 90 odstotkih in v zelo nizkem deležu, v samo desetih odstotkih iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Medtem so bile pomembnejše zdravstvene storitve prav tako krite iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ampak v manjšem odstotku. Storitve, ki so do zdaj spadale v košarico pravic, so nenujni zdravstveni prevozi, zdravila in absentizem (bolniške), vprašati pa se moramo, kaj si mi želimo, da je v košarici pravic," je dejala.

Neopredeljeni

Zdravnikov družinske medicine ne bomo povečali kar naenkrat in če bomo šteli vse neopredeljene, ki dejansko imajo dostop do oskrbe pa nimajo izbranega družinskega zdravnika, se število neopredeljenih ne bo zmanjšalo, je poudarila Prevolnik Rupel. Zato se moramo, kot pravi, vprašati kaj je težava in premisliti kaj narediti v tej situaciji, ker nam je pomembno, da osebe pridejo do pravočasne, kakovostne oskrbe.

Druga pomembna področja, ki se jim bo posvetila, so kadri, nujna medicinska pomoč, upravljanje, javno in zasebno zdravstvo, investicije in ogljični odtis.