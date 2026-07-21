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Avtorji:
A. P. K., STA

Torek,
21. 7. 2026,
6.22

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
naftni derivati bencin dizel cena

Torek, 21. 7. 2026, 6.22

45 minut

Naftni derivati krepko dražji

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Bencin goriva Shell | Cene bodo veljale do vključno 27. julija. | Foto Shell Adria

Cene bodo veljale do vključno 27. julija.

Foto: Shell Adria

Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se je podražil za 6,1 centa na 1,649 evra, dizelsko gorivo za 13,2 centa 1,855 evra in kurilno olje za 14 centov na 1,464 evra za liter.

Cene bodo veljale do vključno 27. julija.

Bencin najdražji po koncu maja

Bencin je najdražji po koncu maja, ko je stal 1,714 evra, dizel in kurilno olje pa po sredini aprila, ko sta stala 1,894 evra in 1,484 evra za liter.

Cene teh naftnih derivatov se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto.

Gorivo, bencin, dizel, Petrol
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