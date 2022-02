Kaj se dogaja v Sloveniji? Toliko okužb so potrdili včeraj.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po neuradnih podatkih so včeraj v Sloveniji potrdili 11.095 primerov okužbe z novim koronavirsom. To je 715 manj kot pred tednom dni. Uradne podatke še čakamo.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so sicer v nedeljo potrdili 5.512 primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je 3.066 manj kot prejšnjo nedeljo. Izvedli so 47.655 hitrih antigenskih testov in 1.247 PCR- testov.