Kaj je ob prehodu v novo leto povedal Marjan Šarec

Nihče ne ve, kaj nam bo prineslo novo leto in ravno v tem je čar. V letu, ki prihaja, bodimo drug drugemu ljudje, ne gojimo starih zamer in če sočloveku ne moremo pomagati, mu tudi ne škodujmo, je v novoletni poslanici poudaril predsednik vlade Marjan Šarec. "Vsak od nas lahko komu omogoči lepši dan," je dodal.

Leto 2018 si bo vsak izmed nas zapomnil po svoje. Bili so lepi, a tudi zelo težki trenutki, življenje pač ne prizanaša nikomur s preizkušnjami. Če bi nam bilo ves čas lepo, se tega ne bi zavedali in bi nam vse postalo samoumevno. A težave nas krepijo, nam pomagajo iskati rešitve in biti ves čas aktivni, je v poslanici, objavljeni na spletnih straneh vlade, zapisal Marjan Šarec.

Kot je dodal, sta za nami dva lepa praznika, verski praznik božič in državni praznik dan samostojnosti in enotnosti. Oba nas spominjata, da nič ni podarjeno in se mora vsak izmed nas truditi za mir in razumevanje.

Spomnil se je tudi na tiste, ki jim prazniki ne prinesejo veselja. Morda ne mrejo praznovati, ker so na delovnih mestih, osamljeni, bolni, morda so izgubili ljubljeno osebo, ali pa se soočajo z različnimi težavami, na katere drugi sploh ne pomislijo. "Tudi vas imam nocoj v mislih in vam želim, da bi vse, kar je slabega minilo in postalo le grenak spomin, ki počasi bledi," je zapisal.

Vsem državljanom in državljankam je v letu 2019 zaželel vsega dobrega in izpolnitev čim več zadanih ciljev. "Naj vas morebitne slabe stvari ne potrejo, temveč vam dajo novega zagona. Naj bo leto 2019 uspešno za Slovenijo, za nas vse," je sklenil Šarec.