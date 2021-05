Danes sončno s temperaturami do 20 stopinj Celzija

Proti večeru pa bodo padavine zajele sever Slovenije in se kasneje razširile nad večji del države. Možne so tudi posamezne nevihte. Meja sneženja se bo na severu spustila do nadmorske višine okoli 900 metrov, napovedujejo vremenoslovci agencije za okolje (Arso).

Do jutra bodo padavine oslabele. Najnižje jutranje temperature bodo od štiri do sedem, v alpskih dolinah okoli ena, na Primorskem ob burji do 12 stopinj Celzija. Četrtek bo oblačen, možne so posamezne padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

Pred nami sončen, a svež konec tedna

V petek se bo dež od severa postopoma spet razširil nad vso Slovenijo in v noči na soboto ponehal. V soboto bo sončno in razmeroma sveže.