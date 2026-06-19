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Avtor:
Pravnik na dlani

Petek,
19. 6. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 30 minut

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Natisni članek

Natisni članek
drevo meja sosed Pravni nasvet Pravni nasvet Pravnik na dlani

Petek, 19. 6. 2026, 4.00

6 ur, 30 minut

Pravnik na dlani

Drevo ogroža hišo, sosed je umrl. Kaj lahko storimo?

Avtor:
Pravnik na dlani

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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drevo na meji | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Sosedovo drevje je zelo visoko in staro, zrastlo je že čez našo streho in na njej se nabira mah in dela škoda. Ker je preveliko ga ne moremo sami varno odstraniti. Sosed je pred kratkim umrl, je pa pred enim letom podpisal izjavo, da manjša drevesa lahko sami odstranimo, večja pa bo on oz. bo najel ljudi, ki se s tem ukvarjajo. Ali bo novi lastnik imel isto obvezo, da odstrani velika in nevarna drevesa? In kaj storiti v primeru, če se kaj zgodi v vmesnem času? Hvala za odgovor.

Spoštovani,

vaše vprašanje oziroma tematiko ureja Stvarnopravni zakonik – SPZ. V členu 81. – Drevo na meji določa glede plodov in v drugem odstavku tudi glede oviranja rabe sosedske – torej vaše – nepremičnine. V primeru oviranja lahko zahtevate odstranitev takih dreves.

Na podlagi dovoljenja pokojnega soseda lahko sicer odstranjujete manjša drevesa, glede večjih pa boste potrebovali dovoljenje ali soglasje, najbolje pisno, novega lastnika. S smrtjo starega lastnika so vse njegove obveze prenehale veljati.

V skrajnem primeru nevarnosti za vašo nepremičnino – nevarnost padca oziroma podrtja drevesa na vašo nepremičnino pa bi prišle v poštev določbe člena 31. – Samopomoč Stvarnopravnega zakonika.

Takrat bi lahko tako drevo podrli sami (oziroma neki izvajalec za vas) morali pa bi dokazovati neposredno nevarnost in sorazmernost – uporabljena sila oziroma dejanje mora biti nujna in primerna glede na okoliščine.

Glede na vaše vprašanje torej menimo, da lahko manjša drevesa vseeno odstranite, za večja pa boste potrebovali dogovor z novim lastnikom. Razen seveda v primeru nevarnosti, ko boste lahko sami ukrepali.

Pravnik na dlani

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