Umrl v trčenju s tovornim vozilom

Na cesti med Kamnikom in Mengšem se je okoli 9. ure zgodila huda prometna nesreča. Po do zdaj zbranih obvestilih je voznik osebnega vozila, ki je pripeljal iz smeri Mengša, zapeljal na nasprotno stran ceste in trčil v tovorno vozilo. 64-letni voznik osebnega vozila se je v nesreči tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl.