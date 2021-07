Matoz novi predsednik upravnega odbora DUTB

Poleg Matoza so člani upravnega odbora DUTB še v. d. glavnega izvršnega direktorja Robert Rožič, izvršni direktor Matej Pirc ter neizvršni direktorji Alenka Urnaut Ropoša, Aleksander Lozej in Gregor Planteu. Zadnjega je vlada na ta položaj tako kot Matoza imenovala na četrtkovi seji.

Mesti, ki sta ju z dnem imenovanja zasedla Matoz in Planteu, sta se izpraznili po odpoklicu Franca Doverja in Marka Tišme.

Ministrstvo za finance je 20. julija prejelo Doverjevo odstopno izjavo ter na njegovo mesto predlagalo imenovanje Matoza. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa je predlagalo razrešitev Tišme in imenovanje Planteua, so v četrtek pojasnili na vladi. Njun mandat traja do 31. decembra 2022, ko se izteče tudi življenjska doba DUTB.

V DUTB sicer iščejo glavnega izvršnega direktorja. To delo od 21. aprila začasno za šest mesecev kot v. d. opravlja Rožič. Na razpis, ki je bil objavljen konec junija, iztekel pa se je 15. julija, je prispelo šest prijav. Postopek je še v teku, zato več podrobnosti ni znanih.