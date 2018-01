Ta nedolžni potok je ena od najstrašnejših voda na svetu

The Strid velja za najnevarnejšo vodno površino v Veliki Britaniji in eno najnevarnejših na svetu. Še toliko bolj zahrbtna je reka v tem odseku zato, ker opazovalcu s svojo širino in relativno umirjenostjo daje lažen občutek varnosti. Foto: Wikimedia Commons

The Strid ali Bolton Strid je odsek reke Wharfe, ki je na prvi pogled videti kot čisto navaden in miren gozdni potok. Z izjemo nekaj manjših brzic reka tam teče umirjeno in počasi, široka pa je toliko, da bi jo lahko prestopili z enim malce daljšim korakom.

Kdor se ji dovolj približa, bo opazil le eno nenavadno stvar: dna reke se kljub njeni majhnosti ne vidi.

Kje je odsek Strid:

A na dejstvo, da to ni navaden gozdni potok, kažejo številne opozorilne table, ki sprehajalce svarijo, naj se reki v tem delu ne približajo preveč. Padec vanjo bi bil najverjetneje usoden.

Opozorilna tabla v bližini potoka pravi, da je "The Strid NEVAREN in da je v preteklosti že zahteval človeška življenja. Ne stojte čisto ob vodi in pazite se spolzkih skal." | Foto: Atlas Obscura

Razlog za postavljanje opozorilnih tabel je dejstvo, da Strid ni navaden potok, temveč je reka Wharfe, obrnjena na bok.

Tik preden se The Strid začne, je reka Wharfe namreč široka okrog deset metrov in globoka nekaj metrov, pravzaprav je videti kot čisto navadna reka. A geološke značilnosti območja, ki je poznano kot Strid, reko Wharfe nato stisnejo na širino metra, morda metra in pol.

Ta nedolžna "vodica" je nekaj sto metrov višje prava reka, ki je ne moremo prestopiti, kot bi jo lahko tukaj. To bi bila zaradi velikega tveganja slaba ideja, saj bi bil napačen korak zelo verjetno tudi usoden. Foto: YouTube

Vsa ta rečna voda mora nekam iti in tudi gre: globoko pod gladino na videz mirnega potoka Strid. Tam velika količina vode iz zgornjega toka reke, ki je zdaj stisnjena v zelo ozek prostor, ustvarja izredno močne tokove, ki v živo skalo dolbejo votline in tunele ter ustvarjajo previse.

Kako globok je The Strid, ne ve nihče, saj so vsi poskusi meritev do zdaj spodleteli zato, ker je instrumente preprosto odplaknilo. Ocene se gibljejo od nekaj metrov do prek deset metrov ali še več, a to pravzaprav ni najbolj pomembno. The Strid je zaradi močnega pretoka v okoliške skale izdolbel pravo omrežje pasti, v katere se lahko ujame nespametni plavalec ali neroden sprehajalec. Foto: YouTube

Prav to je največja nevarnost reke Wharfe v tem odseku oziroma potoku, imenovanem Strid.

Kdor bi skočil ali padel vanj, ne bi več prišel na površje, saj bi ga močni rečni tokovi potegnili proti dnu ali, še verjetneje, pod previse, kjer bi ga voda hkrati treščila ob skale in utopila.

Oglejte si Strid v 360-stopinjskem pogledu:

Srečanja z reko ne preživi nihče, zagotavljajo lokalci

Koliko življenj je voda že vzela, uradno ni znano, a lokalni prebivalci zagotavljajo, da še nihče, ki je šel plavat ali je padel v Strid, srečanja z rečnimi tokovi ni preživel, žrtev pa je bilo, sodeč po govoricah, že več sto.

Trupel ponesrečencev pogosto niso našli ali pa so bila po tem, ko jih je reka naplavila nekaj kilometrov nižje, povsem izmaličena.

Eden od bolj znanih primerov smrti zaradi srečanja s Stridom se je zgodil leta 1998, ko sta v njem izginila britanska mladoporočenca (vir: BBC).

Smrt britanskih mladoporočencev v reki Wharfe je bila posledica hitrega naraščanja The Strid zaradi močnega deževja in stanja preblizu rečne gladine. Obdajajo jo namreč skale, porasle z mahom, ki jih je The Strid skozi tisočletja zbrusil tako, da so zelo gladke in ob zdrsu nerodnega opazovalca v vodo odnesejo kot tobogan. Foto: Thinkstock

Tragedija, ki je odmevala v britanskih medijih, se je zgodila tudi leta 2010, ko je v reki Wharfe na odseku Strid na svoj rojstni dan umrl osemletni deček (vir: Daily Star).

Oglejte si še videoposnetek reke Strid, ki ga je posnel svetovno znani "YouTuber" Tom Scott:

Vir: Atlas Obscura, Mail Online, Amusing Planet

Preberite tudi:

Morilsko jezero, v katerem si nikoli ne bi želeli plavati

"Kako preklemansko globoko je to pristanišče?"