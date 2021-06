Oblikovalec tega avtomobila prihaja k Alfa Romeu

Alfa Romeo je dobil novega glavnega oblikovalca. To je Alejandro Mesonero-Romanos, ki je nazadnje risal avtomobile pri Seatu in Cupri.

Imel je pomembno vlogo pri avtomobilih, kot je ta Cuprin koncept tavascan. Foto: Cupra Potem ko je sodeloval pri oblikovanju druge generacije renault lagune, se je leta 2011 pridružil Seatu kot direktor oblikovanja in pri španski avtomobilski znamki je nato delal skoraj zadnjih deset let. Oblikoval je četrto generacijo leona in peto generacijo ibize, sodeloval pa tudi pri Cuprinih modelih tavascan in formentor. Zadnje leto je delal pri znamki Dacia, zdaj je uradno postal novi oblikovalec Alfa Romea.

Alfo Romeo čaka pomembna osvežitev

"Njegov prihod je velika priložnost za Alfo Romeo. Je navdušenec nad avtomobili in pri Cupri je opravil izjemno delo. Veselim se dela z njim," je Romanosov prihod ocenil vodja oblikovanja pri Stellantisu Jean-Pierre Ploue.

Glavna naloga Alejandra Mesonero-Romanosa bo osvežiti zunanjost vozil Alfa Romea. Znamka napoveduje pohod proti elektrifikaciji in tudi prehod na novo platformo avtomobilov.

Pri znamki Dacia je delal le eno leto in izdelal koncept bigster. Foto: Dacia